Thứ trưởng Bộ Y tế: Chuyển từ "chữa bệnh" sang quản trị sức khỏe chủ động

''Lương y như từ mẫu''

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho hay, thế giới và khu vực đang đối diện với những thách thức chưa từng có trong lịch sử y học.

Già hóa dân số ngày một nhanh, gánh nặng bệnh không lây nhiễm chiếm tới hơn 70% nguyên nhân tử vong, dịch bệnh mới nổi liên tục xuất hiện, biến đổi khí hậu đe dọa sức khỏe cộng đồng, trong khi khủng hoảng nhân lực y tế ngày càng trầm trọng...

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Diệu Linh).

Trước những sức ép này, bệnh viện không còn chỉ là nơi điều trị bệnh, mà phải trở thành trung tâm đổi mới, nơi hội tụ khoa học công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo; đồng thời là trụ cột của một hệ thống y tế hướng tới an toàn, công bằng và phát triển bền vững.

Ngoài nâng cao công nghệ và quản trị, ngành y tế cũng luôn chú trọng đến yếu tố con người.

"Mỗi cán bộ y tế được nhắc nhở phải khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y như từ mẫu", coi sức khỏe và tính mạng người bệnh là ưu tiên cao nhất. Chỉ khi y đức được gìn giữ, niềm tin xã hội được bồi đắp, thì những tiến bộ khoa học, công nghệ mới thực sự phát huy giá trị", ông nhấn mạnh

Chia sẻ thêm, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cho biết, ngành y tế cũng đang đổi mới tư duy, chuyển từ mô hình “chữa bệnh” sang “quản trị sức khỏe chủ động”.

Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng. Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện với 83 tiêu chí đã được triển khai trên toàn quốc. Bộ cũng đang xây dựng bộ tiêu chuẩn chất lượng nâng cao, chuyên sâu để tiến gần hơn với chuẩn mực quốc tế.

Chia sẻ tại cuộc họp báo bên lề sự kiện, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức cho hay, ở châu Á cũng như toàn cầu, các hiệp hội đều xây dựng những bộ tiêu chí riêng. Trong đó, JCI (Joint Commission International) của Mỹ được xem là bộ tiêu chí cao nhất, toàn diện nhất và cũng khó đạt được nhất.

Việt Nam cũng đã có những bộ tiêu chí phù hợp với điều kiện trong nước, trải dài từ khâu đón tiếp, chẩn đoán, điều trị đến theo dõi. Để tiến tới chuẩn quốc tế, cần xác định rõ lộ trình, tiếp thu những bộ tiêu chí tiên tiến và áp dụng phù hợp vào thực tiễn.

"Không có gì là không làm được, chỉ cần sự quyết tâm và đồng lòng. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các bệnh viện Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc", TS Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Những thách thức lớn trong chuyển đổi số tại Việt Nam

Bên cạnh đó, hiện nay Cục Quản lý Khám chữa bệnh đang triển khai một số đề án quan trọng gồm chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu y tế; cấp cứu ngoại viện; du lịch y tế - đưa khách quốc tế đến Việt Nam kết hợp khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật qua mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Hà Anh Đức, hiện, Việt Nam có khoảng 1.700 bệnh viện công - tư, trong đó, hơn 500 đơn vị đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh là đơn vị triển khai xây dựng danh mục dùng chung cho hệ thống bệnh án điện tử. Cục đã ban hành gần 100.000 danh mục dùng chung, quyết tâm hỗ trợ khi bệnh án điện tử triển khai, đặc biệt trong liên thông và vận hành dữ liệu.

Cục trưởng Hà Anh Đức phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Diệu Linh).

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho hay, chuyển đổi số y tế tại Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Bên cạnh đó, cơ chế chỉ đạo và thực thi còn hạn chế, trong khi khung pháp lý chưa theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các dịch vụ số mới. Các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, chữ ký số, định danh bệnh nhân, an ninh và lưu trữ hồ sơ y tế vẫn chưa hoàn thiện. Đồng thời, cơ chế tài chính bền vững để đầu tư và duy trì hạ tầng công nghệ thông tin cũng còn thiếu.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ sở y tế chưa đồng bộ, đi kèm với những thách thức về an ninh và an toàn thông tin. Trong khi đó, dữ liệu y tế tuy nhiều nhưng phân mảnh, thiếu tính chính xác, đầy đủ và chưa được cập nhật theo thời gian thực.

Một khó khăn khác là tình trạng thiếu hụt nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin y tế và chưa có các chương trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục.

Bên cạnh đó, nhiều người dân vẫn lo ngại về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ y tế trực tuyến. Ông Đức cho biết, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để đảm bảo an toàn dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin ra ngoài.