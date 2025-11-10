Ở tuổi 68, bà B. (ngụ TP Cần Thơ) đến khám tại Bệnh viện Nam Sài Gòn trong tình trạng đau thắt lưng liên tục, tê lan hai chân, gần như không thể tự đi lại. Mỗi bước chân của bà đều là một lần gắng gượng, cần người dìu đỡ để di chuyển và sinh hoạt hằng ngày.

Nguy cơ vĩnh viễn không thể đi lại

Trước đó, bà đã kiên trì điều trị bằng thuốc, thay đổi lối sống nhưng bệnh không thuyên giảm. Gia đình không ngừng tìm kiếm nơi có thể phẫu thuật cho bà, song hầu hết đều từ chối.

Bởi vì bà mang trong mình bệnh lý nền nguy hiểm, như đái tháo đường type 2, thiếu máu, loãng xương, viêm gan B và xơ gan…, có nguy cơ cao xảy ra biến chứng khi mổ cột sống.

Biết thông tin về một ca phẫu thuật hẹp ống sống thành công ở người bệnh lớn tuổi có nhiều bệnh nền tương tự, được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, hy vọng của bà và gia đình mới được thắp sáng trở lại.

BS Nghĩa đang thăm khám và tư vấn cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Dựa trên khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh từ phim MRI, BS.CKII Lê Trọng Nghĩa, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, nhận định bà B. bị hẹp nặng ống sống thắt lưng gây chèn ép rễ thần kinh hai bên L4–L5, do thoái hóa cột sống và dây chằng vàng, kèm thoát vị đĩa đệm L4-L5.

Tình trạng này đã kéo dài rất lâu, khiến chân người bệnh gần như mất cảm giác, nếu chậm trễ trong điều trị, người bệnh có thể mất hoàn toàn khả năng vận động chi dưới.

Trong tình huống trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Gây mê hồi sức, Tim mạch - Nội tiết. Ê-kíp điều trị nhận định, thể trạng người bệnh ở mức 3-4 theo ASA (Hệ thống phân loại tình trạng thể chất người bệnh trước phẫu thuật của Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ).

Ở mức này, nguy cơ biến chứng trong gây mê và phẫu thuật cao, bao gồm việc khó kiểm soát huyết áp, dễ nhiễm trùng, mất máu, chảy máu sau mổ, chậm lành thương…

Trước thách thức đó, ê-kíp phẫu thuật cân nhắc và quyết định lựa chọn phương pháp cố định thân đốt sống thắt lưng ít xâm lấn qua lỗ liên hợp (MIS-TLIF) bằng hệ thống ống nong, dưới hướng dẫn của C-arm.

MIS-TLIF là phương pháp bắt vít qua da và hàn xương liên thân đốt sống qua lỗ liên hợp - vị trí rễ thần kinh thoát ra khỏi ống sống, giúp giải phóng chèn ép thần kinh hiệu quả, đồng thời hạn chế tối đa xâm lấn mô lành.

Nhờ đó, người bệnh giảm đáng kể lượng máu mất, rút ngắn thời gian gây mê và hồi phục sau mổ, những yếu tố đặc biệt quan trọng với người cao tuổi có nhiều bệnh lý nền.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật đòi hỏi đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại, giúp đảm bảo an toàn tối đa trong suốt quá trình phẫu thuật.

Sau khi được tư vấn kỹ lưỡng, nữ bệnh nhân và gia đình quyết định lựa chọn đặt niềm tin vào ca mổ, được thực hiện bởi bác sĩ Bệnh viện Nam Sài Gòn.

Ê-kíp phẫu thuật lấy nhân nhầy đĩa đệm và bắt vít cột sống thắt lưng qua da cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Hành trình 3 ngày hồi phục đáng kinh ngạc

Ca mổ diễn ra với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ Ngoại Thần kinh - Cột sống, gồm BS.CKII Lê Trọng Nghĩa và BS.CKI Trương Công Lâm, cùng ê-kíp Gây mê Hồi sức do BS.CKI Dương Thị Hoài Mỹ phụ trách.

Dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm hiện đại, hình ảnh X-quang được cung cấp theo thời gian thực ngay trong mổ, các bác sĩ chỉ cần một đường rạch nhỏ cạnh cột sống vùng L4-L5 để tiếp cận vị trí bị tổn thương bằng hệ thống ống nong vi phẫu. Các bác sĩ nhẹ nhàng cắt các mấu khớp và lấy nhân nhầy đĩa đệm thoát vị tại đốt sống L4-L5 nhằm giải phóng tủy sống và rễ thần kinh bị chèn ép.

Sau đó, ê-kíp đặt đĩa đệm nhân tạo sinh học có độ bền cao, tương thích tốt để tái tạo lại chiều cao cột sống, đồng thời ghép thêm xương tự thân của chính người bệnh, bắt 4 vít chuyên dụng sử dụng trong phẫu thuật xâm lấn tối thiểu dưới định vị của máy C-arm tích hợp sẵn trong phòng mổ.

Hai đốt sống L4-L5 được cố định chắc chắn, ngừa hiện tượng mất vững cột sống và giúp quá trình liền xương tốt hơn. Đặc biệt, thách thức trong ca mổ còn đến ở vấn đề đảm bảo an toàn gây mê và kiểm soát huyết động trên người bệnh có nguy cơ biến chứng phẫu thuật cao.

Bởi một rối loạn nhỏ về hô hấp hay tim mạch có thể khiến người bệnh ngưng tuần hoàn ngay trên bàn mổ. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án gây mê bởi BS.CKI Dương Thị Hoài Mỹ, ca mổ diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ biến chứng nguy hiểm nào xuất hiện trong suốt 3 giờ tiến hành.

Hình ảnh đốt sống L4-L5 khi mới vào viện (bên trái) và sau khi bệnh nhân được phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Sau mổ, người bệnh không có dấu hiệu yếu liệt hay rối loạn cảm giác. Sau 3 ngày, bà B. tự đứng dậy và tự mình thực hiện những động tác tập đi lại đầu tiên. Đến ngày thứ 7, bà B. xuất viện trong tình trạng ổn định, vết mổ lành thương tốt, không nhiễm trùng và chảy máu sau mổ, không còn đau lưng, tê bì chi dưới.

Hàng nghìn người bệnh thoát vị đĩa đệm được điều trị thành công

Theo BS.CKII Lê Trọng Nghĩa, hiện nay chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn là một trong số ít đơn vị tại khu vực phía Nam triển khai thường quy các kỹ thuật phẫu thuật cột sống tiên tiến, kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống C-arm trong mổ, kính vi phẫu, nội soi cột sống và định vị dẫn đường Navigation.

Bên cạnh đó, đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa phối hợp chặt chẽ trong từng ca bệnh, đảm bảo hiệu quả điều trị và an toàn tối đa cho người bệnh.

Nhờ vậy, hàng nghìn người bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa, trượt đốt sống, xẹp đốt sống hay hẹp ống sống đã được điều trị thành công, giảm đau, phục hồi vận động và tìm lại chất lượng sống trọn vẹn sau phẫu thuật.

“Điều quan trọng nhất là việc người dân không bỏ qua những tín hiệu cảnh báo của cơ thể, như cơn đau lưng kéo dài, tê lan xuống chân hoặc khó đi lại...

Việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín, chuyên về Thần kinh - Cột sống sẽ giúp bệnh nhân được can thiệp kịp thời, ngăn ngừa biến chứng và bảo tồn chức năng vận động”, bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh.