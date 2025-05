Thu hồi hàng loạt Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đơn vị vừa ban hành văn bản thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam công bố.

Các sản phẩm thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (Ảnh: NLD).

18 sản phẩm này đều là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, được quảng cáo với công dụng hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não; cải thiện chức năng gan; nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi; hỗ trợ mọc tóc; tăng cường sinh lý, cũng như giảm nguy cơ sưng đau khớp do gout...

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm cũng thu hồi hiệu lực các Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với 14 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe (có danh sách kèm theo Quyết định) của Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam.

Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam trước đây có tên là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed; địa chỉ: 35 Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam).

Ngày 13/5, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm sau:

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: V-ImuC", số 9029/2020/ĐKSP ngày 17/9/2020, cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Tư vấn Việt Phát (địa chỉ: Số 148B, ngõ 1277 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam).

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dạng xịt KD3 PRO", số 5429/2021/ĐKSP ngày 16/6/2021, cấp cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Liên doanh Đức (địa chỉ: Số nhà 7, ngách 23/20, ngõ 23, phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam).

Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: CINTINO 500", số 598/2021/ĐKSP ngày 20/1/2021, cấp cho Công ty Cổ phần Hypopharm Việt Nam (địa chỉ: LK13-07, Khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú La, quận Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam).