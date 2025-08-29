Làm thế nào để loại bỏ mỡ nội tạng nhanh chóng?

Mỡ nội tạng là gì?

Theo Webmd, việc có một ít mỡ nội tạng là điều bình thường và ai cũng có. Lớp mỡ này có thể bảo vệ các cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, quá nhiều mỡ nội tạng lại không tốt cho sức khỏe. Nó đi kèm với nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe cao hơn, như tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ.

Mặc dù loại mỡ này có thể đi kèm với việc bạn có vòng bụng lớn hơn mà bạn có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bạn không thể nhìn thấy mỡ nội tạng. Cũng có thể bạn có bụng phẳng và nhìn thấy ít mỡ nhưng vẫn có mỡ nội tạng bên trong. Nhưng thông thường, lượng mỡ nội tạng bạn có sẽ tăng lên cùng với lượng mỡ cơ thể khác.

Mỡ nội tạng có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe (Ảnh minh họa: Express.co).

Mỡ nội tạng so với mỡ dưới da

Mỡ dưới da là mỡ nằm ngay dưới da. Bạn có thể có nhiều mỡ loại này hơn ở hông, mông, đùi và bụng.

Bạn có thể véo loại mỡ này. Bạn không thể làm như vậy với mỡ nội tạng vì nó nằm quá sâu dưới cơ bụng. Bạn có thể có mỡ dưới da ở bụng và các bộ phận khác trên cơ thể. Mỡ nội tạng chỉ nằm sâu trong bụng, nơi chứa hầu hết các cơ quan nội tạng.

Đối với hầu hết mọi người, khoảng 90% mỡ cơ thể nằm dưới da. 10% còn lại là mỡ nội tạng nằm sâu hơn.

Nguy cơ sức khỏe của mỡ nội tạng

Quá nhiều mỡ trong cơ thể đều có thể gây nguy cơ sức khỏe. Nhưng so với mỡ nằm ngay dưới da, mỡ nội tạng có nhiều khả năng làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Bệnh tim, Alzheimer, ung thư, tiểu đường tuýp 2, đột quỵ và cholesterol cao là một số bệnh lý có liên quan chặt chẽ đến tình trạng mỡ bụng quá nhiều.

Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng mỡ nội tạng sản sinh ra nhiều protein nhất định gây viêm các mô và cơ quan trong cơ thể, đồng thời làm hẹp mạch máu. Điều này có thể làm tăng huyết áp và gây ra các vấn đề khác.

Mỡ nội tạng và bệnh tim

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa mỡ nội tạng và bệnh tim. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy phụ nữ có vòng eo lớn so với vòng hông có nguy cơ mắc bệnh tim cao gấp đôi. Những phụ nữ khỏe mạnh, không hút thuốc lá có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 10% khi vòng eo của họ tăng thêm 5cm.

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu không đo lường trực tiếp lượng mỡ nội tạng.

Mỡ nội tạng và bệnh Alzheimer

Một nghiên cứu khác cho thấy những người có nhiều mỡ bụng và mỡ nội tạng có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ, bao gồm cả bệnh Alzheimer, cao gấp 3 lần so với những người có ít mỡ bụng hơn.

Mỡ nội tạng và ung thư

Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa mỡ nội tạng và ung thư, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. Trong một nghiên cứu, những người có lượng mỡ nội tạng cao nhất có nguy cơ mắc polyp tiền ung thư ở đại tràng cao gấp 3 lần.

Mỡ nội tạng và bệnh tiểu đường tuýp 2

Lượng mỡ nội tạng cao hơn có liên quan đến tình trạng kháng insulin, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cao hơn.

Mỡ nội tạng và đột quỵ

Mặc dù nguyên nhân chưa rõ ràng, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có lượng mỡ nội tạng cao hơn có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn. Mỡ nội tạng cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ ở độ tuổi sớm hơn.

Mỡ nội tạng và cholesterol cao

Mỡ nội tạng có liên quan trực tiếp đến nồng độ cholesterol cao hơn, bao gồm cả LDL, cholesterol "xấu".

Mỡ nội tạng và huyết áp cao

Mỡ nội tạng cũng có liên quan đến huyết áp cao (tăng huyết áp).

Cách giảm mỡ nội tạng

Bạn không cần phải tuân theo một chế độ ăn hay tập luyện đặc biệt để giảm mỡ nội tạng. Thay vào đó chỉ cần làm theo các chiến lược thông thường để khỏe mạnh và cân đối hơn. Những thói quen bạn áp dụng để khỏe mạnh hơn hoặc giảm cân sẽ giúp giảm mỡ nội tạng nếu bạn có quá nhiều mỡ.

Bạn có thể loại bỏ mỡ nội tạng bằng cách tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Có thể mất vài tháng, nhưng mỡ nội tạng thường dễ giảm hơn mỡ dưới da. Đó là vì cơ thể bạn phân hủy mỡ nội tạng nhanh hơn.

Hãy tiếp tục vận động

Tập thể dục có thể giúp giảm cả mỡ nội tạng và mỡ dưới da mà bạn có thể nhìn thấy và sờ thấy. Và nếu bạn giảm cân thông qua chế độ ăn kiêng, tập thể dục có thể giúp bạn duy trì cân nặng.

Mỗi chút một đều có ích. Bạn hãy đi bộ sau bữa tối, đi cầu thang bộ, đạp xe thay vì lái xe. Hãy đặt mục tiêu tập thể dục nhịp điệu vừa phải này ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Việc duy trì và phát triển cơ bắp cũng rất quan trọng. Bạn có thể tập tạ, tập các bài tập kháng lực như chống đẩy và gập bụng hoặc tập yoga.

Ăn uống thông minh

Các nghiên cứu cho thấy lượng canxi và vitamin D trong cơ thể cao hơn có thể liên quan đến việc giảm mỡ nội tạng. Vì vậy, hãy bổ sung nhiều rau lá xanh như cải xoăn và cải bó xôi. Đậu phụ và cá mòi cũng là những lựa chọn tốt, cũng như các sản phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai, sữa.

Một số loại thực phẩm dường như thúc đẩy tích tụ mỡ bụng. Một trong số đó là chất béo chuyển hóa, có trong thịt và sữa cũng như trong thực phẩm chiên rán hoặc chế biến sẵn. Nước ngọt, kẹo, bánh nướng chế biến sẵn và các loại thực phẩm khác được tạo ngọt bằng fructose nên được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Bạn hãy tuân thủ các quy tắc thông thường để ăn uống lành mạnh, với nhiều sản phẩm tươi sống, ngũ cốc nguyên hạt như bánh mì lúa mì và yến mạch, và protein nạc như thịt gà không da, cá, trứng, đậu và sữa ít béo.

Ngủ ngon

Thực hiện các bước để có giấc ngủ đủ chất lượng. Nếu ngủ không ngon hoặc không đủ giấc, bạn có thể có nguy cơ tích tụ mỡ nội tạng nhiều hơn.

Giải quyết căng thẳng

Khi căng thẳng, cơ thể bạn sản xuất nhiều hormone cortisol hơn. Điều này có thể khiến cơ thể bạn tích trữ nhiều mỡ nội tạng hơn. Những cách tốt để giảm căng thẳng bao gồm yoga, thiền hoặc thậm chí là đi bộ ngoài trời.

Tránh uống rượu.

Uống rượu ở mức độ vừa phải thì không sao, nhưng uống quá nhiều có thể khiến bạn tích tụ mỡ nội tạng.