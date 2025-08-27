Thói quen xấu khiến ngày càng có nhiều trẻ bị cận thị

Chia sẻ tại hội thảo khoa học chuyên đề "Chăm sóc mắt trẻ em - Từ lý thuyết đến thực hành” diễn ra chiều 26/8 tại Hà Nội, Thạc sĩ - Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, chuyên gia nhãn khoa, cho biết, trẻ có thể gặp phải nhiều vấn đề về mắt.

Đó có thể là những bệnh lý nhẹ như tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị) hay các bệnh lý nghiêm trọng hơn như nhược thị (mắt lười), lác mắt (lé mắt) hoặc bệnh tăng nhãn áp bẩm sinh.

Không ít trẻ bị viêm kết mạc (đau mắt đỏ), đục thủy tinh thể bẩm sinh hoặc rung giật nhãn cầu (tình trạng mắt di chuyển không kiểm soát), gây tổn thương nghiêm trọng đến thị lực nếu không được điều trị kịp thời.

Thạc sĩ - Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: T.H).

Theo thống kê năm 2024 của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam, nước ta có khoảng 5 triệu trẻ em, chiếm 30-40% trong độ tuổi đến trường mắc các tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), trong đó cận thị chiếm đa số.

Tỷ lệ này cao hơn ở các thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM, nơi hơn 50% trẻ bị ảnh hưởng bởi tật khúc xạ. Điều này là do thói quen học tập không đúng cách và sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều và lâu.

BS Thủy cho biết thêm, nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, các tật khúc xạ có thể dẫn tới nhược thị. Nhược thị hay còn gọi là "mắt lười", chiếm tỷ lệ 1-5% trẻ dưới 6 tuổi, tương đương từ 100.000 đến 500.000 trẻ, có thể gây suy giảm thị lực lâu dài.

Bên cạnh đó, khoảng 2-4% trẻ, tương đương 200.000 đến 400.000 trẻ,có biểu hiện của bệnh lý lác mắt. Nếu không được điều trị đúng cách, tình trạng này có thể dẫn đến nhược thị hoặc các vấn đề thị giác nghiêm trọng khác.

Ngoài ra, rung giật nhãn cầu, tuy hiếm gặp nhưng là bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến khả năng nhìn của trẻ. Bệnh thường liên quan đến các vấn đề thần kinh hoặc thị giác bẩm sinh.

Để phòng các tật khúc xạ ở trẻ, cha mẹ cần lưu ý tăng cường cho trẻ chơi ngoài trời, cho trẻ không gian mở, hạn chế sử dụng các thiết bị có màn hình.

Đồng thời, chúng ta cần tuân thủ nguyên tắc 20-20-20, nghĩa là cứ sau 20 phút nhìn màn hình thiết bị điện tử, phụ huynh nên cho bé nghỉ ít nhất 20 giây và tập trung mắt vào một vật cách xa hơn khoảng 6m.