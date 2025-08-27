Bác sĩ gắp hơn 100 con giòi làm ổ trong miệng bệnh nhân

Ngày 27/8, bác sĩ Ngô Thị Thu Thảo, Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết đã gắp hơn 100 con giòi ở vết thương hở trong miệng bệnh nhân P.T.T. (69 tuổi, trú tại xã Tiên Phước, thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng khó thở. Lúc đầu bác sĩ phát hiện ra một ổ giòi lúc nhúc ở niêm mạc môi trên.

Sau khi thăm khám kỹ theo vết thương hở, bác sĩ phát hiện hoại tử ở ngách lợi, niêm mạc má phải, vòm khẩu cái và phát hiện thêm nhiều ổ giòi nằm trong hốc sâu bên trong cơ, sát xương hàm trên, gò má phải và ẩn cả niêm mạc ở bên trong xương hàm dưới phải.

Bác sĩ gắp được hơn 100 con giòi từ vết thương hở vòm miệng của người bệnh (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, vết thương hở ngách lợi, niêm mạc má, khẩu cái nhiễm trùng có giòi, viêm phổi nặng…

Bác sĩ cho biết do di chứng tai biến nên bệnh nhân nằm một chỗ lâu ngày, không được chăm sóc kỹ nên giòi làm ổ trong miệng, người nhà không phát hiện kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu người thân trong gia đình có các dấu hiệu của di chứng nằm một chỗ, cần lưu ý thay đổi tư thế thường xuyên giúp giảm áp lực lên da và ngăn ngừa loét.

Chăm sóc vệ sinh cá nhân, vệ sinh răng miệng, giữ da sạch sẽ, khô ráo, đặc biệt là vùng hậu môn và sinh dục để tránh nhiễm trùng.

Hỗ trợ dinh dưỡng và hydrat hóa, đảm bảo bệnh nhân được cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng…

Tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng giúp cải thiện khả năng vận động và ngăn ngừa teo cơ.

Theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân đối phó với các vấn đề cảm xúc như trầm cảm…