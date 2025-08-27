4 món là “khắc tinh” của ung thư, tiểu đường và bệnh tim

Chế độ ăn thực vật giảm mạnh nguy cơ bệnh mạn tính

Một nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí y khoa quốc tế The Lancet Healthy Longevity cho thấy, chế độ ăn dựa trên thực vật có thể giúp giảm rõ rệt nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc, bao gồm ung thư, tiểu đường và bệnh tim mạch.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Vienna phối hợp cùng Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế và Đại học Kyung Hee.

Chế độ ăn dựa trên thực vật có thể giúp giảm rõ rệt nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc (Ảnh: Getty).

Dữ liệu được lấy từ hơn 400.000 người trưởng thành trong độ tuổi từ 37 đến 70 tại hai dự án lớn là EPIC và UK Biobank. Đây đều là những nghiên cứu dài hạn theo dõi sức khỏe người dân châu Âu.

Các nhà khoa học đã phân tích chế độ ăn uống thường ngày của người tham gia và so sánh với tiến trình phát triển bệnh tật qua thời gian.

Kết quả phân tích cho thấy những người tuân thủ chế độ ăn thiên về thực vật một cách nghiêm ngặt đã giảm được tới 32% nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Lợi ích này không chỉ xuất hiện ở người trẻ mà còn rõ rệt ở người cao tuổi.

Đa bệnh mạn tính là tình trạng một người mắc từ hai bệnh mạn tính trở lên, ví dụ như cùng lúc bị ung thư và tiểu đường, hoặc vừa mắc bệnh tim lại có thêm vấn đề chuyển hóa.

Tình trạng này đang ngày càng phổ biến, đặc biệt ở người trên sáu mươi tuổi.

Chế độ ăn dựa vào thực vật được chứng minh là giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

4 loại thực phẩm cần tăng cường trong bữa ăn

Các loại thực phẩm có tác dụng mạnh mẽ nhất trong việc phòng chống bệnh tật bao gồm: trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Đây là bốn nhóm thực phẩm được xem như “khắc tinh” của nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm.

Chế độ ăn càng tăng cường những thực phẩm này và càng ít thực phẩm chế biến từ thịt thì hiệu quả bảo vệ sức khỏe càng cao.

Tác giả chính của nghiên cứu, bà Reynalda Córdova, chuyên gia dịch tễ học dinh dưỡng, khẳng định: Chế độ ăn giàu thực vật không chỉ có tác động tích cực đến từng bệnh riêng lẻ mà còn giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc.

Một điểm đáng chú ý là nghiên cứu không yêu cầu phải loại bỏ hoàn toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật.

Những người duy trì chế độ ăn thực vật nhưng vẫn dùng một lượng nhỏ các thực phẩm như trứng, sữa, cá hoặc thịt nạc vẫn ghi nhận những lợi ích sức khỏe đáng kể.

Điều quan trọng là cần chuyển trọng tâm sang thực phẩm thực vật, ưu tiên rau quả, đậu hạt và ngũ cốc nguyên hạt trong khẩu phần ăn hằng ngày.

Ngoài việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tim mạch và tiểu đường, chế độ ăn lành mạnh cũng giúp gan và thận không bị suy yếu theo tuổi tác.

Những cơ quan này thường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lối sống kém lành mạnh, trong đó có chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đường tinh luyện và muối.

Chế độ ăn nhiều thực vật giúp giảm áp lực chuyển hóa lên gan và thận, từ đó hỗ trợ chức năng lọc thải và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Nghiên cứu đưa ra thông điệp rõ ràng: Một chế độ ăn lành mạnh, thiên về thực vật, kết hợp với lượng nhỏ thực phẩm từ động vật, có thể là chìa khóa giúp giảm gánh nặng bệnh tật cho cá nhân và xã hội.

Kết luận này có thể góp phần định hướng lại các chính sách y tế cộng đồng và hướng dẫn dinh dưỡng cho người dân trong tương lai.