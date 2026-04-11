Thêm bệnh viện cấp cứu học sinh trường Bình Quới Tây, số ca tăng lên 184

Số ca nghi ngộ độc tăng lên 184

Tính đến sáng 11/4, Sở Y tế TPHCM ghi nhận tổng cộng 184 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) đến khám và điều trị tại các bệnh viện và trạm y tế trên địa bàn. Trong đó, 141 ca đang theo dõi điều trị ngoại trú và 43 ca đang được điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 50 ca (28 ca còn điều trị nội trú), Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 36 ca (13 ca còn điều trị nội trú), Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 84 ca (2 ca còn điều trị nội trú), Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca (tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú).

Đáng chú ý, có thêm một cơ sở y tế khác là Bệnh viện Đa khoa Tân Định tiếp nhận cấp cứu, điều trị một bệnh nhân liên quan sự việc trên. Sau khi điều trị nội trú, tình trạng bệnh nhân ổn định và đã xuất viện.

Một học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây điều trị ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: PH).

Thông tin với phóng viên Dân trí, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, nơi này đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi đang điều trị để thực hiện xét nghiệm. Một số mẫu đã cho kết quả âm tính với tác nhân gây ngộ độc.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã tiếp tục gửi mẫu bệnh phẩm đến Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) để tiếp tục xét nghiệm, phân tích.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, kết quả phân tích cho thấy 7/10 mẫu phân của bệnh nhi (chiếm 70%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Sở Y tế TPHCM đã ra văn bản chỉ đạo các bệnh viện đảm bảo nguồn lực thuốc và phương tiện phục vụ cho công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để thực hiện xét nghiệm phục vụ công tác điều trị và xác định nguyên nhân; tuân thủ theo phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm của ngành.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện có chỉ định kháng sinh, cần cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh phù hợp. Bệnh viện phải theo dõi sát diễn tiến lâm sàng của trẻ, nếu có dấu hiệu bất thường hoặc diễn tiến nặng, phải tổ chức hội chẩn và chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Những dấu hiệu cha mẹ cần cảnh giác

Để sớm nhận diện trẻ có nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo quý phụ huynh và thầy cô cần lưu ý những triệu chứng điển hình.

Thứ nhất là tiêu hóa, với dấu hiệu buồn nôn, nôn ói, đau bụng dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, bụng chướng…

Thứ hai là dấu hiệu toàn thân. Trẻ có thể sốt, quấy khóc, bỏ bú, bỏ ăn, mệt mỏi, lừ đừ…

Thứ ba, là dấu hiệu phản vệ (nguy hiểm). Trẻ nổi mề đay, sưng môi - mặt, khò khè, khó thở, chóng mặt…

Khi có triệu chứng nghi ngờ, cha mẹ cần cho trẻ ngừng ngay món ăn nghi ngờ, ghi nhớ thời điểm ăn, loại thực phẩm và người ăn cùng.

Một trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm, điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: BV).

"Nếu trẻ đang nôn, cần cho trẻ nằm nghiêng, lau sạch miệng, tránh sặc; bù nước và điện giải (cho trẻ uống dung dịch oresol pha đúng theo hướng dẫn, uống từng ngụm nhỏ, chia nhiều lần).

Về dinh dưỡng, ưu tiên cho trẻ ăn cháo, súp loãng dễ tiêu hóa, không ép trẻ ăn nhiều. Nếu có thể, giữ lại mẫu thực phẩm nghi ngờ hoặc hình ảnh bao bì, sau đó đưa trẻ đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí phù hợp.

Tuyệt đối không nên cố gắng gây nôn, tự ý dùng kháng sinh, cầm tiêu chảy, chống nôn… Không được cho trẻ bù nước cho trẻ bằng nước ngọt, nước có ga hoặc áp dụng mẹo dân gian không rõ nguồn gốc để điều trị", bác sĩ khuyến cáo.