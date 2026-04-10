Mỹ thu hồi hàng nghìn chai thuốc chứa hoạt chất quen thuộc trị hói đầu

Cụ thể, theo thông báo từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), sản phẩm TecFlox Hair and Beard Growth Serum, chứa minoxidil chuyên điều trị rụng tóc, đã bị thu hồi vào đầu tháng 4/2026.

Lý do là các chai dung dịch không đáp ứng tiêu chuẩn "bao bì an toàn đối với trẻ em" theo quy định về bao bì an toàn ngăn ngừa ngộ độc.

Một trong những sản phẩm trị hói đầu đang bị thu hồi vì nguy cơ gây ngộ độc với trẻ em (Ảnh: CPSC).

Theo đó, minoxidil bắt buộc phải được đóng gói trong bao bì an toàn. Tuy nhiên, các chai TecFlox được thiết kế với nắp thông thường, không có cơ chế khóa an toàn, khiến trẻ nhỏ có thể dễ dàng mở và nuốt phải dung dịch bên trong.

Không chỉ TecFlox, trước đó nhiều sản phẩm tương tự cũng đã bị thu hồi. Trong tháng 1, gần 42.000 chai serum mọc tóc được bán trên Amazon như RootStim Beard Growth Serum và Ruahouine Hair Growth Serum cũng bị thu hồi vì cùng lỗi bao bì không đạt chuẩn.

Điểm chung của các sản phẩm này là đều chứa minoxidil nồng độ 5%. Đây là một thành phần phổ biến trong các dung dịch điều trị hói đầu.

Nếu trẻ nuốt phải, hoạt chất này có thể gây ngộ độc, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, thậm chí tử vong trong trường hợp nặng. Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ một lượng nhỏ minoxidil cũng có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hệ tim mạch và huyết áp ở trẻ nhỏ.

Do đó, dù chưa ghi nhận bất kỳ ca tử vong nào do sự cố này, cơ quan chức năng buộc phải thu hồi các sản phẩm nêu trên để đảm bảo an toàn cho trẻ em. Người tiêu dùng cũng được khuyến cáo nên để các sản phẩm chứa minoxidil tránh xa tầm tay trẻ em, đồng thời liên hệ nhà sản xuất để được hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm đạt chuẩn an toàn.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, minoxidil là một loại thuốc được sử dụng phổ biến trong điều trị rụng tóc, đặc biệt là hói đầu kiểu nam và nữ. Ban đầu, hoạt chất này được phát triển dưới dạng thuốc uống điều trị tăng huyết áp, nhưng sau đó được phát hiện có tác dụng kích thích mọc tóc, từ đó được chuyển sang sử dụng dạng bôi ngoài da.

Minoxidil là hoạt chất điều trị hói đầu, kích thích mọc tóc quen thuộc của nhiều người (Ảnh minh họa: Getty)

Cơ chế hoạt động của minoxidil liên quan đến việc giãn mạch máu và tăng lưu lượng máu đến nang tóc, từ đó kích thích sự phát triển của tóc và kéo dài giai đoạn tăng trưởng của sợi tóc. Đây là lý do vì sao nó trở thành thành phần chính trong nhiều sản phẩm mọc tóc trên thị trường hiện nay.

Minoxidil thường được sử dụng dưới dạng dung dịch hoặc bọt bôi trực tiếp lên da đầu với nồng độ phổ biến là 2% hoặc 5%. Người dùng cần kiên trì sử dụng trong nhiều tháng mới có thể thấy hiệu quả rõ rệt.

Đáng lưu ý, dù được bán rộng rãi, minoxidil vẫn là thuốc, không phải mỹ phẩm thông thường. Việc sử dụng cần tuân thủ đúng chỉ định và hướng dẫn của bác sĩ, đặc biệt với những người có bệnh lý nền về tim mạch hoặc huyết áp.

Một số tác dụng phụ có thể gặp khi dùng minoxidil bao gồm kích ứng da đầu, khô da, ngứa hoặc rụng tóc tạm thời trong giai đoạn đầu. Trong trường hợp hiếm, thuốc có thể gây tụt huyết áp, tim đập nhanh hoặc chóng mặt nếu hấp thu vào cơ thể với lượng lớn.

Quan trọng hơn, minoxidil không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em do nguy cơ ngộ độc nếu nuốt phải. Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với các tác động lên huyết áp, vì vậy việc tiếp xúc với hoạt chất này cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú cũng cần thận trọng khi sử dụng, do chưa có đủ dữ liệu chứng minh tính an toàn tuyệt đối của thuốc trong các đối tượng này.

Trong bối cảnh các sản phẩm mọc tóc ngày càng phổ biến và dễ mua trên các nền tảng thương mại điện tử, các chuyên gia cảnh báo người tiêu dùng không nên xem nhẹ yếu tố an toàn. Một sản phẩm bôi ngoài da vẫn có thể trở thành mối nguy nếu sử dụng sai cách hoặc bảo quản không đúng.