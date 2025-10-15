Thanh niên dập não nặng, vượt hàng trăm km đến TPHCM và cái kết vỡ oà

Vài ngày sau tai nạn, anh S.T. (35 tuổi) bất ngờ chảy máu vết thương trở lại, đau đầu dữ dội và rối loạn hành vi.

Nhận thấy tình trạng nghiêm trọng, gia đình quyết định vượt hàng trăm cây số, đưa nam thanh niên đến Bệnh viện Nam Sài Gòn (TPHCM), vì biết nơi này có khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống chuyên điều trị các ca chấn thương sọ não phức tạp.

Tại đây, kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị lún sọ trán hai bên, dập xuất huyết não thùy trán phải và tụ khí sọ não. Sau khi đánh giá toàn diện, BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, cho biết tình trạng của người bệnh rất nghiêm trọng, cần được phẫu thuật cấp cứu vùng sọ não trước khi xuất hiện biến chứng thần kinh nguy hiểm như suy giảm trí nhớ, viêm màng não, sốc nhiễm trùng hoặc áp xe não, thậm chí là tử vong.

Bệnh nhân bị lún sọ trán hai bên, dập xuất huyết não thùy trán phải và tụ khí sọ não (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngay lập tức, ê-kíp khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, gồm BS.CKI Nguyễn Hải Tâm và ThS.BS Dương Đức Anh, cùng khoa Gây mê hồi sức đã khẩn cấp phẫu thuật cứu người bệnh.

Khi tiếp cận vị trí sọ lún, ê-kíp ghi nhận mô não có lẫn nhiều dị vật, màng cứng rách dài, nhiều mảnh xương vỡ cắm sâu trong tổ chức não kèm ổ não dập nát, cho thấy mức độ tổn thương phức tạp, cần được can thiệp ngay.

Ca mổ đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng thao tác và khả năng phối hợp nhịp nhàng của toàn ê-kíp. Nhờ kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ, các dị vật được lấy ra hoàn toàn, vùng não dập và máu tụ được xử lý triệt để.

Sau đó, ê-kíp tiến hành khâu vá và treo màng cứng, bơm rửa, cầm máu toàn bộ vùng phẫu thuật, đồng thời đặt dẫn lưu dưới da để kiểm soát dịch, phòng ngừa nhiễm trùng sau mổ.

Trải qua nhiều giờ căng thẳng, ca phẫu thuật kết thúc thành công, các chỉ số sinh hiệu bệnh nhân dần ổn định. Anh S.T. tỉnh táo trở lại sau vài ngày điều trị, không có dấu hiệu tổn thương thần kinh khu trú đáng kể, phục hồi ngoạn mục và được xuất viện trong sự vỡ òa hạnh phúc của gia đình.

Sau phẫu thuật, phần sọ lún, não dập của bệnh nhân được xử lý, không còn dấu hiệu của tụ khí nội sọ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Theo BS.CKI Nguyễn Hải Tâm, chấn thương sọ não hở do vật cứng, sắc nhọn hoặc va đập mạnh là tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến tụ khí nội sọ, nhiễm trùng, viêm màng não và các biến chứng thần kinh nặng nề nếu không được xử lý kịp thời.

Vì vậy, người bị thương ở vùng đầu cần sớm được đưa đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh để kiểm tra, đánh giá kỹ lưỡng, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.

Thành công trong việc điều trị ca chấn thương sọ não phức tạp nêu trên đến từ năng lực chuyên môn vững vàng và tinh thần sẵn sàng cao độ của các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Bên cạnh đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm, Bệnh viện còn được trang bị hệ thống chẩn đoán - điều trị hiện đại và quy trình phối hợp liên chuyên khoa nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả cứu chữa bệnh nhân nói chung và trong phẫu thuật thần kinh cấp cứu nói riêng.