Tế bào ung thư khác tế bào tiền ung thư như thế nào?

Tế bào tiền ung thư có thể trông bất thường và tương tự như tế bào ung thư nhưng được phân biệt với tế bào ung thư bằng "hành vi" của chúng. Không giống như các tế bào ung thư, các tế bào tiền ung thư không có khả năng lây lan (di căn) đến các vùng khác của cơ thể.

Một tình trạng thường gây nhầm lẫn là ung thư biểu mô tại chỗ (CIS). Nó là một nhóm các tế bào tiền ung thư gây hại vẫn nằm "tại chỗ", chưa di chuyển khỏi vị trí ban đầu và chưa lan sang các phần khác trên cơ thể.

Theo Verywell, nhiều bác sĩ ví các tế bào ung thư như một chiếc ô tô khi chân ga của nó bị kẹt ở vị trí xuống. Đồng thời, hệ thống phanh không hoạt động (nghĩa là các tế bào không phản ứng với các protein ức chế khối u)

Sự xâm lấn của các tế bào ung thư có thể được xem như một chiếc xe ô tô lao qua cánh cổng trước một cộng đồng được kiểm soát. Các tế bào bình thường phản hồi lại các tín hiệu từ các tế bào lân cận nói rằng "Đây là ranh giới của tôi, hãy tránh xa".

Nhưng các tế bào ung thư là những kẻ phá luật. Chúng tham gia cùng các tế bào ung thư khác và lan rộng ra để xâm nhập các cộng đồng khác, giống như tội phạm. Nhưng dù có đe dọa đến mấy, tội phạm vẫn chưa vượt qua ranh giới. Tương tự như vậy, có rất nhiều "nhân viên cảnh sát" (trạm kiểm soát) giữ cho phần lớn các tế bào trong cơ thể ở trong ranh giới.

Thực tế, rất khó để một tế bào bình thường trở thành tế bào ung thư. Nó phải bất thường theo những cách khuyến khích sự phát triển, ức chế sự sửa chữa và quá trình tự chết, phớt lờ tín hiệu từ những người "hàng xóm", và đạt được hình thức bất tử. Đây là lý do tại sao ung thư không phải do một đột biến đơn lẻ gây ra mà do một loạt các đột biến.

Một tỷ tế bào trong cơ thể chúng ta phân chia mỗi ngày, một số thứ chắc chắn sẽ xảy ra sai lầm vào một thời điểm nào đó.