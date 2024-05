Tạm biệt da khô như da cá sấu, nổi đốm nâu khi bạn làm cách này

Nhiều người đến khám bác sĩ da liễu với làn da mặt không tì vết nhưng vùng da dưới cổ lại là một câu chuyện khác.

Tiến sĩ Ariel Ostad, một bác sĩ da liễu thẩm mỹ ở TP New York (Mỹ) cho biết, da trên cơ thể họ thường khô đến mức trông giống da cá sấu. Tiến sĩ Lauren Ploch, bác sĩ da liễu ở Aiken, South Carolina (Mỹ), cho biết thêm, một số có những mảng khô trên lưng hoặc những đốm đen trên bàn tay và cánh tay.

TS Ploch cho biết, nhiều người bỏ bê việc chăm sóc da toàn thân vì khuôn mặt là thứ thường được trưng bày. Nhưng vùng da còn lại trên cơ thể cũng cần được chú ý nhiều như da mặt. Dưới đây là những gì bạn cần để chăm sóc vùng da này.

Không chỉ da mặt, bạn cũng cần chăm sóc da toàn thân để có làn da khỏe (Ảnh: The NewYork Times).

Càng đơn giản càng tốt

Theo The New York Times, da của bạn, cơ quan lớn nhất của cơ thể, có nhiều chức năng quan trọng. Nó điều chỉnh nhiệt độ cơ thể và bảo vệ chống lại các vấn đề như mất nước, tổn thương do tia cực tím và nhiễm trùng các vi khuẩn có hại.

TS Ploch cho biết, bất kỳ vấn đề nào về da có thể xảy ra trên khuôn mặt của bạn - khô, mụn trứng cá, tổn thương do ánh nắng mặt trời, ung thư da - cũng có thể xuất hiện trên phần da còn lại của cơ thể.

Theo TS Ostard, trên thực tế, với những người có tông màu da sáng hơn, khối u ác tính thường bắt đầu ở ngực, lưng đối với nam giới và ở chân đối với phụ nữ.

Tiến sĩ Lindsey Bordone, bác sĩ da liễu tại Bệnh viện NewYork-Presbyterian/Columbia, TP New York (Mỹ) cho biết, khi nói đến thói quen chăm sóc da cho cơ thể, thì càng ít càng tốt.

Quy trình 3 bước chăm sóc da

Các bác sĩ da liễu gợi ý quy trình 3 bước gồm:

Bước 1: Làm sạch đúng cách

Tần suất tắm là tùy thuộc vào bạn. Nhưng TS Bordone cho biết, việc chà xát từng centimet trên cơ thể bằng xà phòng mỗi ngày có thể là quá mức cần thiết, đặc biệt nếu bạn dễ bị khô da hoặc chàm.

TS Ostad cho biết thêm, hầu hết các loại xà phòng đều chứa chất hoạt động bề mặt, giúp rửa sạch bụi bẩn và dầu nhưng có thể làm suy giảm hàng rào bảo vệ da, dẫn đến khô hoặc kích ứng.

Ông nói, thông thường, bạn chỉ cần thoa toàn bộ cơ thể hai đến ba lần một tuần.

Tuy nhiên, bạn cần phải làm sạch những vùng bị bẩn hoặc ra nhiều mồ hôi như tay, chân, nách, háng và mông mỗi ngày. TS Ploch khuyên bạn nên rửa toàn bộ cơ thể bằng xà phòng hàng ngày nếu công việc của bạn đòi hỏi phải tiếp xúc thường xuyên với con người hoặc vi trùng, chẳng hạn như trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc giáo dục.

Bạn có thể sử dụng sữa tắm hoặc xà phòng bánh, nhưng hãy đảm bảo đó là loại dịu nhẹ. TS Ostad khuyến nghị các sản phẩm có chứa glycerin, niacinamide, ure, axit hyaluronic hoặc ceramide, là những chất giữ ẩm hoặc các chất giữ và bổ sung độ ẩm cho da.

TS Bordone khuyên bạn hãy tránh dùng xà phòng kháng khuẩn vì chúng có thể tiêu diệt vi khuẩn lành mạnh sống trên da và khiến bạn dễ bị nhiễm trùng. Và tránh xa các sản phẩm tẩy tế bào chết thô ráp trên cơ thể và các vật dụng có mùi thơm, có thể gây kích ứng da.

Bước 2: Dưỡng ẩm

Các bác sĩ da liễu cho biết, thoa kem dưỡng lên khắp cơ thể, đặc biệt là trên cánh tay, chân, thân và những vùng khó tiếp cận như lưng, là điều cần thiết để có làn da khỏe mạnh.

TS Ploch cho biết: "Vào mùa đông, nhiều bệnh nhân đến khám và kêu ngứa ở lưng. Chúng tôi gọi đây là chứng ngứa mùa đông trong da liễu".

TS Ostad cho biết, dưỡng ẩm hàng ngày sẽ bảo vệ và phục hồi hàng rào bảo vệ da của bạn, đồng thời giữ ẩm cho da, giảm thiểu khả năng bị khô và kích ứng.

Theo TS Bordone, bạn có thể cần dưỡng ẩm thường xuyên hơn trong những tháng mùa đông hoặc nếu bạn dễ bị khô da, hoặc ít thường xuyên hơn nếu bạn có làn da nhờn hoặc dễ nổi mụn.

TS Ostad cho biết, hãy tìm những loại kem dưỡng ẩm có thành phần giữ ẩm tương tự như thành phần trong sữa rửa mặt (ceramide, axit hyaluronic, ure, glycerin và bơ hạt mỡ, tất cả đều có tác dụng khóa ẩm). Và sử dụng các sản phẩm không chứa dầu nếu bạn bị mụn trứng cá.

Thời điểm tốt nhất để dưỡng ẩm là khi tắm xong. Bạn chỉ cần vỗ nhẹ cho cơ thể khô ráo, thoa kem dưỡng ẩm dày lên da hơi ẩm để giúp giữ ẩm suốt cả ngày.

Bước 3: Thoa kem chống nắng

TS Ploch cho biết, bạn phải luôn thoa kem chống nắng ở bất kỳ vùng nào trên cơ thể sẽ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, như mặt, ngực, cánh tay, chân và bàn tay. Cô cho biết, thông thường, những bệnh nhân lớn tuổi sẽ có làn da trắng trẻo ở lưng và trên cánh tay, nhưng từ tay áo trở xuống, chúng có những đốm và lốm đốm. Đó là dấu hiệu của tổn thương do ánh nắng mặt trời.

Hầu hết các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng kem chống nắng có SPF 30 trở lên và bôi lại ít nhất hai giờ một lần.

Chuyên gia Ploch cho biết thêm, việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày sẽ bảo vệ làn da của bạn khỏi các tia UV có hại, giảm nguy cơ ung thư da và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, như vết đốm, thay đổi sắc tố và nếp nhăn.