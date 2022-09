Sức khỏe các nạn nhân còn sống trong vụ cháy quán karaoke hiện ra sao?

Liên quan đến vụ cháy thảm khốc tại quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), trong cuộc họp báo diễn ra sáng nay tại UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế cho biết ngoài những nạn nhân đã tử vong, có 17 người khác bị thương.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa An Phú cho biết, hiện tại nơi đây còn điều trị, theo dõi 2 bệnh nhân.

Bệnh nhân thứ nhất là chị Y. (27 tuổi), nhập viện trong tình trạng gãy xương gót chân. Bệnh nhân thứ 2 là một nam thanh niên 17 tuổi, bị gãy xương cẳng chân. Cả hai bệnh nhân đều đã được phẫu thuật, hiện đang theo dõi hậu phẫu, chờ vết thương ổn định sẽ cho xuất viện.

Bệnh viện đa khoa An Phú cho biết khi diễn ra hỏa hoạn, nơi đây liên tục tiếp nhận khoảng 40 người vào cấp cứu. Quá trình kiểm tra và sàng lọc bệnh, có hơn 10 trường hợp được nhập viện vì chấn thương, ngạt khí, sau đó 2 bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, 2 trường hợp nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú chuyển đến đây hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại thần kinh.

Trường hợp thứ nhất là chị L.T.K.Y. (30 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An) nhân viên tại quán karaoke. Chị này bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, đang được theo dõi, điều trị nội khoa.

Trường hợp còn lại là chị B.T.T.N. (27 tuổi, ngụ phường An Phú, TP Thuận An) là khách đi hát, bị vỡ thân cột sống. Sau một ngày theo dõi, dự kiến bệnh nhân có thể phải phẫu thuật.

Ngoài 4 bệnh nhân đang điều trị, những người còn lại đều bị thương nhẹ nên đã xuất viện.

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương thông tin, nguyên nhân vụ cháy đang được phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp cận hiện trường, có khả năng vụ cháy do chập đường dây điện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm các thủ tục để khởi tố vụ án Vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, hơn 20h ngày 6/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú (khu phố 1A, phường An Phú, TP Thuận An).

Công an tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 66 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị đến hiện trường.

Bước đầu xác định, đám cháy bùng phát tại tầng 2 của quán.

Quán karaoke xảy ra hỏa hoạn do ông L.A.X. (42 tuổi, ngụ TPHCM) làm chủ. Cơ sở này được thiết kế, xây dựng cao 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016.