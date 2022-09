Vụ cháy quán karaoke 13 người chết: Có nhiều người ngạt khí, chấn thương

Trưa 7/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra, nhiều đơn vị y tế đã tiếp nhận hàng chục nạn nhân trong vụ việc để tiến hành cấp cứu, điều trị.

Trong sáng cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế cũng đã đến Bệnh viện đa khoa An Phú để thăm hỏi các nạn nhân bị ngạt khí, chấn thương trong vụ việc.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương đến thăm hỏi nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Ảnh: HMC).

Theo ông Chính, Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo Trung tâm Y tế TP Thuận An, Bệnh viện đa khoa khu vực An Phú và các bệnh viện xung quanh, bao gồm cả những cơ sở y tế tư nhân đang cấp cứu các nạn nhân phải tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa kịp thời cho người bệnh.

Sở cũng điều động các y bác sĩ hỗ trợ, yêu cầu các đơn vị tăng cường vật tư y tế, thuốc để hỗ trợ người gặp nạn.

Nhiều nạn nhân vụ cháy nằm điều trị tại Bệnh viện An Phú, TP Thuận An (Ảnh: Hoàng Lê).

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương yêu cầu Trung tâm Y tế TP Thuận An phối hợp chặt chẽ với công an, các cơ quan chức năng trong các thủ tục pháp y, khám nghiệm thi thể để phục vụ điều tra vụ cháy quán karaoke An Phú.

Đại diện Bệnh viện đa khoa An Phú cho biết, hiện nơi đây đang còn điều trị cho 9 nạn nhân, trong đó có 2 trường hợp chờ mổ vì gãy xương gót chân tại khoa Ngoại, 7 trường hợp còn lại nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Lời kể nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú, TP Thuận An (Video: Hoàng Lê).

Trước đó như Dân trí thông tin, vào đêm 6/9, quán karaoke An Phú (tỉnh Bình Dương) bốc cháy dữ dội ở tầng 2 và tầng 3. Do khói lửa bao phủ cầu thang nên một số nhân viên và khách hát bị mắc kẹt. Hoảng sợ, nhiều người liều mình nhảy xuống đất, bị thương.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường, kịp thời giải cứu 12 người và triển khai lực lượng dập lửa.

Một bệnh nhân phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương vì gãy xương cột sống (Ảnh: Hoàng Lê).

Đến 13h chiều 7/9, lãnh đạo tỉnh Bình Dương xác nhận đã tìm thấy thêm một thi thể trong quán karaoke bị cháy, nâng tổng số nạn nhân vụ việc lên con số 13 người. Trong đó, có nhiều nạn nhân là nhân viên của quán karaoke.

Bước đầu, UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho người bị nạn và gia đình. Mức hỗ trợ với mỗi người bị chết là 30 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Hiện, vẫn còn 2 phòng của quán karaoke chưa thể tiếp cận do nhiệt độ cao, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.