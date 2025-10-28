Sức khỏe ca sĩ Siu Black chuyển biến tích cực sau khi nhập viện

Ngày 28/10, đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, nữ ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, kèm theo nhiều bệnh nền.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Bùi Trường Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, chia sẻ, sáng 27/10, nữ ca sĩ nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, suy hô hấp, suy thận giai đoạn 5.

Sức khỏe ca sĩ Siu Black đang có chuyển biến tốt (Ảnh: Phạm Hoàng).

Theo bác sĩ Giang, tình trạng bệnh nhân lúc này khá nặng, nguy cơ diễn biến xấu nếu không được cấp cứu kịp thời. Đơn vị đã huy động nhân lực, vật lực để tập trung điều trị cho bệnh nhân.

Tối 27/10, các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã tham gia hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia đầu ngành tại Hà Nội để trao đổi về tình trạng sức khỏe và phác đồ điều trị cho ca sĩ Siu Black.

Ca sĩ Siu Black (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Sáng 28/10, sức khỏe của nữ ca sĩ có dấu hiệu cải thiện, đã ăn nhẹ và nói chuyện được nhưng còn mệt. Bệnh nhân có nhiều bệnh nền, đặc biệt là tổn thương ở phổi và tim nặng, cần thời gian điều trị và chăm sóc", bác sĩ Giang nói.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 10 ngày trước, nữ ca sĩ Siu Black có triệu chứng mệt mỏi, khó thở nên được người nhà đưa đến một bệnh viện ở phường Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) để điều trị.

Ngày 27/10, do tình trạng Siu Black không cải thiện, gia đình đã chuyển nữ ca sĩ đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai để tiếp tục điều trị.