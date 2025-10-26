Sức khỏe bệnh nhân được nữ giám đốc dừng xe cứu giữa đường hiện ra sao?

Sáng 26/10, bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), cho biết sức khỏe của bà N.T.H. (50 tuổi, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã dần ổn định, bệnh nhân có thể đi lại được.

Bà H. là người bị tai nạn, nằm bất động giữa đường, được bà Nguyễn Thị Hường kịp thời cấp cứu và đưa đến bệnh viện hôm 23/10.

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, đang sơ cứu cho bệnh nhân nằm bất động bên đường sau tai nạn (Ảnh: OFFB).

Theo bà Hường, sau 3 ngày được điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân H. đã tỉnh táo, có thể đi lại, ăn uống được, dù thi thoảng vẫn còn buồn nôn.

“Bệnh nhân bị chấn động não nhẹ, xây xước ở tay chân, đang điều trị tại Khoa Ngoại của bệnh viện. Dự kiến thời gian điều trị khoảng 3 tuần bệnh nhân có thể hồi phục, xuất viện”, nữ giám đốc bệnh viện nói.

Đại diện bệnh viện cho hay, sau khi sự việc xảy ra, chồng của bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn đến Giám đốc bệnh viện cùng các y, bác sĩ đã kịp thời hỗ trợ.

Trước đó, khoảng 15h ngày 23/10, khi đang trên đường đi họp, bà Nguyễn Thị Hường phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên đường sau vụ tai nạn giao thông.

Ngay lập tức, bà dừng xe, kiểm tra tình trạng sức khỏe và sơ cứu nạn nhân, đồng thời gọi đội ngũ y tế cùng xe cứu thương đến hiện trường.

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn (Ảnh: OFFB).

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn, bà Hường trực tiếp thăm khám, xác định bệnh nhân bị chấn động não.

Hoàn tất việc thăm khám, bà tiếp tục đến cuộc họp, không hề biết hành động của mình đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Sáng 24/10, khi thấy nhiều người hỏi thăm, bà Hường mới biết câu chuyện của mình đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng.

Theo bà, hành động cứu người là phản xạ nghề nghiệp bình thường, bất kỳ bác sĩ nào trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy.

Nữ giám đốc cũng chia sẻ thêm trong trường hợp gặp người bị tai nạn, nếu không có chuyên môn y tế, người dân nên quan sát, theo dõi tình trạng nạn nhân và chờ lực lượng y tế đến sơ cứu. Ngược lại, nếu có nghiệp vụ y khoa, cần sơ cứu kịp thời để tránh những tình huống xấu xảy ra.