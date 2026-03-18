Đang đánh bóng chuyền, người đàn ông bất ngờ gục trên sân

Chiều 18/3, lãnh đạo phường Vinh Hưng (Nghệ An) cho biết sự việc xảy ra vào chiều 17/3 tại sân bóng chuyền Quán Bàu.

Theo camera an ninh, thời điểm trên, nhiều người đang chơi bóng chuyền hơi trong không khí sôi nổi. Khi trận đấu đang diễn ra bình thường, một người đàn ông mặc áo trắng bất ngờ loạng choạng rồi gục xuống sân.

Người đàn ông gục ngã trên sân khi đang đánh bóng chuyền (Video: Hữu Dũng).

Những người có mặt lập tức dừng trận đấu, tiếp cận, kiểm tra tình trạng nạn nhân. Người đàn ông nằm bất động, có dấu hiệu mất ý thức.

Nghe tiếng tri hô, anh Trần Văn Biên - bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tư nhân, đang đi dạo gần đó lập tức chạy tới hiện trường. Qua kiểm tra, anh Biên xác định nạn nhân rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Ngay lập tức, anh Biên ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ.

Người đàn ông đang chơi bóng chuyền hơi bất ngờ đổ gục xuống sân (Ảnh cắt từ clip).

Việc cấp cứu được duy trì liên tục trong khoảng 15 phút, đồng thời người dân gọi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã có mạch và nhịp thở trở lại, qua cơn nguy kịch ban đầu. Hiện người này được điều trị tại Khoa Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.