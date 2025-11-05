Cắt bỏ khối u khổng lồ trên mặt bệnh nhân 99 tuổi

Trước đó, ngày 22/10, cụ bà L.T.C. (SN 1926), ở thôn Trung Hậu, xã Hoằng Phú, tỉnh Thanh Hóa, nhập viện trong tình trạng có khối u lớn vùng mặt bên trái, gây đau, biến dạng khuôn mặt và ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt trong suốt nhiều năm.

Hình ảnh bệnh nhân trước phẫu thuật (Ảnh: Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa).

Kết quả sinh thiết xác định, đây là ung thư biểu mô tế bào đáy dạng tuyến nang (adenoid type) - một thể hiếm gặp của ung thư da.

Theo đánh giá của các bác sĩ, do người bệnh tuổi cao, kèm nhiều bệnh lý nền nên việc gây mê, phẫu thuật tiềm ẩn rủi ro.

Trước nguyện vọng điều trị của người bệnh và gia đình, các bác sĩ Khoa Ngoại Đầu Mặt Cổ đã hội chẩn toàn viện, đánh giá kỹ lưỡng tình trạng bệnh và sức khỏe bệnh nhân để đưa ra phương án tối ưu.

“Ca phẫu thuật đã hoàn thành thuận lợi. Khối u được cắt bỏ rộng rãi, có trọng lượng khoảng 0,5kg, các cấu trúc quan trọng như dây thần kinh mặt và ống tuyến mang tai được bảo tồn, đảm bảo chức năng cũng như tính thẩm mỹ cho người bệnh”, Bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa cho biết.

Theo bác sĩ Hưng, ung thư biểu mô tế bào đáy là loại ung thư da phổ biến nhất, phát triển chậm, bắt nguồn từ các tế bào đáy ở lớp ngoài cùng của da.

Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi, đặc biệt tại các vùng da hở tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời như mũi, má, thái dương. Mặc dù hiếm khi di căn, bệnh có thể xâm lấn tại chỗ nếu không được điều trị kịp thời, gây phá hủy mô và biến dạng khuôn mặt.

“Cụ C. là bệnh nhân cao tuổi nhất có khối u to từng được phẫu thuật tại bệnh viện. Chỉ vài ngày sau mổ, cụ C., đã có thể ăn uống, trò chuyện với người thân. Sau gần 2 tuần điều trị, ngày 3/11, cụ C. đã được xuất viện”, bác sĩ Hưng thông tin.