Cách uống trà và cà phê giảm đến 32% nguy cơ đột quỵ

Không chỉ là thói quen buổi sáng, cà phê và trà ngày càng được các nhà khoa học quan tâm như những yếu tố có thể góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch, đặc biệt là nguy cơ đột quỵ.

Theo trang Harvard Health thuộc Đại học Harvard, nhiều nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn cho thấy người uống cà phê hoặc trà với lượng vừa phải có xu hướng có nguy cơ đột quỵ thấp hơn so với nhóm không sử dụng.

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu được công bố trên tạp chí PLOS Medicine đã phân tích dữ liệu của hơn 365.000 người trong cơ sở dữ liệu UK Biobank tại Anh, theo dõi trong thời gian trung bình 11,4 năm.

Sử dụng vừa phải trà và cà phê đem lại nhiều giá trị cho sức khỏe (Ảnh: Getty).

Kết quả cho thấy, những người uống khoảng 2-3 tách cà phê và 2-3 tách trà mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn tới 32% so với những người không sử dụng cả hai loại đồ uống này.

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ đột quỵ, nhóm nghiên cứu còn ghi nhận rằng những người có thói quen uống cà phê nếu không may bị đột quỵ thì nguy cơ sa sút trí tuệ sau đó cũng thấp hơn đáng kể.

Một nghiên cứu khác của Trường Y tế công cộng Harvard TH Chan, thực hiện trên hơn 83.000 phụ nữ Mỹ và theo dõi trong suốt 24 năm, cũng cho kết quả tương tự.

Cụ thể, những người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày có nguy cơ đột quỵ thấp hơn khoảng 19%, trong khi nhóm uống từ 4 tách trở lên có thể giảm tới 20% nguy cơ so với người không uống.

Theo các nhà khoa học, tác dụng bảo vệ này không chỉ đến từ caffeine mà còn liên quan đến các hợp chất sinh học có trong cà phê và trà, đặc biệt là nhóm polyphenol.

Đây là các chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm viêm, cải thiện chức năng nội mạc mạch máu và hỗ trợ quá trình chuyển hóa. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa xơ vữa động mạch, nguyên nhân hàng đầu dẫn tới đột quỵ.

Với trà, đặc biệt là trà xanh, nhiều nghiên cứu tổng hợp cũng ghi nhận mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đều đặn và nguy cơ đột quỵ thấp hơn. Các hợp chất như catechin trong trà được cho là góp phần bảo vệ thành mạch và cải thiện tuần hoàn.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng lợi ích chỉ xuất hiện khi tiêu thụ ở mức hợp lý.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng nếu uống quá nhiều, đặc biệt vượt quá 5-6 tách cà phê mỗi ngày, tác động tích cực lên hệ tim mạch có thể bị đảo ngược, thậm chí gây bất lợi ở một số người.

Bên cạnh đó, cà phê và trà không thể thay thế các biện pháp phòng ngừa đột quỵ đã được chứng minh hiệu quả.

Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, kiểm soát huyết áp vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ngoài ra, việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc và kiểm soát tốt đường huyết, mỡ máu cũng đóng vai trò quyết định.

Các chuyên gia cũng lưu ý, không phải ai cũng phù hợp với việc sử dụng cà phê. Những người bị rối loạn nhịp tim, mất ngủ, lo âu, bệnh dạ dày hoặc phụ nữ mang thai cần cân nhắc và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Từ các bằng chứng hiện có, có thể thấy cà phê và trà là những thức uống quen thuộc nhưng tiềm ẩn nhiều lợi ích nếu dùng đúng cách.

Một vài tách mỗi ngày, kết hợp với lối sống khoa học, có thể là lựa chọn đơn giản giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Nhưng điều quan trọng hơn cả vẫn là chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ và duy trì thói quen sống lành mạnh lâu dài.