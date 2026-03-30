Xét nghiệm y tế thời 4.0: Đặt lịch dễ dàng như gọi xe công nghệ

Tầm nhìn tiên phong từ 30 năm trước

Những năm 90 của thế kỷ trước, người dân vẫn có thói quen đến bệnh viện, xếp hàng chờ đợi khám và tư vấn. Thế nhưng, với tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn, GS.AHLĐ Nguyễn Anh Trí hiện là Chủ tịch hội đồng cố vấn, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công nghệ và Đào tạo Hệ thống Y tế MEDLATEC đã sớm nhận ra một thực tế: xét nghiệm là “cửa ngõ” của chẩn đoán, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận thuận tiện.

Từ đó, ông kiên định theo đuổi mục tiêu tưởng chừng đơn giản nhưng mang ý nghĩa lớn lao - đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn.

Dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi mang giá trị nhân văn sâu sắc (Ảnh: MEDLATEC).

Chia sẻ về hành trình này, ông nói: “Khó khăn đến mấy cũng phải làm, vì dịch vụ này rất cần thiết cho người dân. Tôi tin chắc rằng đây mới là y tế của tương lai, phục vụ tốt nhất cho người dân”.

Với tầm nhìn dài hạn về y tế của tương lai cùng phương châm lấy người bệnh, khách hàng làm trung tâm phục vụ, đơn vị kiên trì phát triển mô hình lấy bệnh phẩm tận nơi. Đây cũng là một ý tưởng mang giá trị nhân văn sâu sắc của MEDLATEC xuyên suốt từ ngày đầu thành lập đến nay.

Sau 3 thập kỷ phát triển, từ một dịch vụ chưa từng xuất hiện ở Việt Nam, đến nay, mô hình lấy mẫu xét nghiệm tận nơi góp phần làm thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động của hàng triệu người Việt.

Từ “ngại đi xét nghiệm” đến trải nghiệm tiện lợi như “gọi xe công nghệ”

Mỗi người đều nhận thức về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng không phải ai cũng duy trì được thói quen này. Nhưng vì bận rộn, ngại đi viện phải xếp hàng mà nhiều người trì hoãn, xao nhãng khám sức khỏe định kỳ.

Với dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, thay vì phải đến bệnh viện xếp hàng, chờ đợi, khi có nhu cầu xét nghiệm, người dân chỉ cần đặt lịch là có nhân viên đến.

Người dân chỉ cần đặt lịch là có nhân viên đến tận nơi lấy mẫu (Ảnh: MEDLATEC).

Anh Phạm Anh Tuấn (45 tuổi, Bắc Ninh) cho biết: “Mỗi lần cần kiểm tra sức khỏe, tôi thường đặt lịch từ tối hôm trước, sáng hôm sau là có nhân viên đến đúng giờ. Toàn bộ quá trình dịch vụ này diễn ra rất nhanh, giúp tôi vẫn đi làm bình thường. Sự tiện lợi này khiến tôi có cảm giác nhanh chóng như đang gọi xe công nghệ”.

Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian, dịch vụ này ngày càng trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình trong hành trình chăm sóc sức khỏe.

Công nghệ 4.0 - Số hóa quy trình dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi

Để giúp người dân có trải nghiệm nhanh như gọi xe công nghệ, MEDLATEC đã tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản trị, vận hành toàn bộ quy trình dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi.

Theo đó, khách hàng đăng ký dịch vụ qua tổng đài 1900 56 56 56, hoặc qua ứng dụng (app) My Medlatec, ngay khi đặt lịch lấy mẫu xong là một quy trình khép kín được thiết lập.

App My Medlatec giúp theo dõi quy trình khép kín, tiện lợi của dịch vụ (Ảnh: MEDLATEC).

Nếu đăng ký qua tổng đài, khách hàng nhận được tin nhắn thông báo lịch hẹn kèm đường link (đường dẫn) theo dõi tiến trình dịch vụ và thông báo trả kết quả. Với ứng dụng My Medlatec, quy trình số hóa được thiết lập nhanh chóng, khoa học gồm:

Cập nhật thông tin nhân viên lấy mẫu: Gồm họ tên, mã nhân viên, thời gian thực hiện để hạn chế nguy cơ giả mạo, bảo đảm sự an toàn của dịch vụ.

Theo dõi tiến trình dịch vụ theo thời gian thực: Khách hàng chủ động cập nhật liên tục quá trình lấy mẫu, phân tích và trả kết quả.

Tra cứu kết quả: Ngay khi có kết quả, khách hàng dễ dàng tra cứu nhanh chóng, tiện lợi.

Tư vấn y tế từ xa: Ứng dụng tích hợp chức năng kết nối với bác sĩ, hỗ trợ khách hàng giải đáp thông tin sức khỏe, hoặc tư vấn liên quan đến kết quả xét nghiệm.

Bên cạnh những tính năng trên, ứng dụng y tế thông minh này còn có thêm các ưu việt khác như: Tạo hồ sơ sức khỏe số bảo mật, quản lý sức khỏe gia đình, gợi ý gói khám phù hợp và tìm cơ sở y tế gần nhất.

Đội ngũ nhân viên lấy mẫu tận nơi chuyên nghiệp, tận tâm (Ảnh: MEDLATEC).

Nằm trong hệ sinh thái công nghệ vận hành dịch vụ còn phải kể đến hai phần mềm chuyên dụng dành riêng do đội ngũ nhân viên đi lấy mẫu là phần mềm CCOMED và ứng dụng xét nghiệm tại nhà. Những ứng dụng này có tính năng cập nhật liên tục danh sách lịch hẹn, lịch phát sinh; cập nhật, tra cứu thông tin xét nghiệm để nhân viên tư vấn khi khách hàng có nhu cầu, hoặc hỗ trợ đặt lịch lấy mẫu, đặt lịch dịch vụ bác sĩ gia đình.

Ứng dụng hệ sinh thái số để nâng cao hơn nữa trải nghiệm của người dân (Ảnh: MEDLATEC).

Ông Nguyễn Đình Bắc - Giám đốc Trung tâm Tại nhà toàn quốc MEDLATEC cho biết: “Với định hướng phát triển y tế thông minh, MEDLATEC đặc biệt chú trọng xây dựng hệ sinh thái số đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, đồng thời hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng”.

Thời gian tới, đơn vị cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hoàn thiện các nền tảng số nhằm mang đến trải nghiệm y tế hiện đại, cá nhân hóa và ngày càng tiệm cận nhu cầu cao của người dân trong kỷ nguyên số.