"Siêu chất" trẻ hóa cơ thể có nhiều trong 6 loại trái cây dưới đây

Vitamin C là một vitamin tan trong nước, rất cần thiết cho cơ thể, có trong nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là trái cây và rau củ. Nó hoạt động như một chất chống oxy hóa trong cơ thể và có thể giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, cải thiện sức khỏe tim mạch, chữa lành vết thương.

Ngoài ra, vitamin C giúp tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn. Vì thế, nhiều nghiên cứu cho rằng vitamin C có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa.

Dưới đây là 6 loại trái cây có chứa hàm lượng cao vitamin C.

Dâu tây

Một cốc dâu tây thái lát (166g) có thể cung cấp tới 97mg vitamin C, tương đương khoảng 108% nhu cầu vitamin C hằng ngày.

Dâu tây giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa (Ảnh: Tú Anh).

Ngoài vitamin C, dâu tây còn chứa mangan, flavonoid, folate và nhiều chất chống oxy hóa có lợi khác

Một nghiên cứu cho thấy 26g dâu tây sấy khô có thể hỗ trợ chức năng của não, tăng khả năng chống oxy hóa và giảm huyết áp tâm thu.

Ổi

Một quả ổi chứa khoảng 125mg vitamin C, tương đương 138% nhu cầu hằng ngày. Hơn nữa, quả ổi đặc biệt giàu chất chống oxy hóa lycopene. Một nghiên cứu nhỏ năm 2022 cho thấy lycopene có một số lợi ích chống ung thư.

Ngoài ra, quả ổi chứa chất xơ có thể giúp giảm táo bón.

Nho đen

Nửa cốc (56g) nho đen khoảng chứa 102mg vitamin C, tương đương 113% nhu cầu hằng ngày.

Nho đen có màu sẫm, đậm đà nhờ chất anthocyanin, một loại flavonoid có tác dụng chống oxy hóa.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng người có chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa như vitamin C và anthocyanin có thể giúp giảm tổn thương liên quan đến các bệnh như bệnh tim, ung thư và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Dưa lưới

Loại quả đầy ngon miệng này không chỉ chứa vitamin A mà còn chứa cả vitamin C.

Một bát dưa lưới thái lát chứa 17mg vitamin C, tương đương khoảng 19% nhu cầu khuyến nghị hằng ngày dành cho người lớn.

Quả kiwi

Một quả kiwi cỡ vừa chứa 56mg vitamin C, tương đương 62% giá trị hằng ngày.

Một nghiên cứu vào năm 2021 cho thấy kiwi có thể ức chế tiểu cầu. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ bị máu đông và đột quỵ.

Hơn hết, bổ sung kiwi vào khẩu phần ăn hằng ngày sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch của mình.

Quả cam

Giống như các loại trái cây trong họ cam quýt khác, cam là một loại quả rất giàu vitamin C. Cam được nhiều người ưa chuộng vì ngon và giàu dinh dưỡng. Quả cam chiếm một phần đáng kể lượng vitamin C trong chế độ ăn uống.

Cam là trái cây giàu vitamin C, chất chống oxy hóa (Ảnh: Tú Anh).

Một quả cam cỡ trung bình cung cấp 83mg vitamin C, tương đương 92% nhu cầu hằng ngày.

Một quả quýt cỡ trung bình chứa khoảng 24mg vitamin C, tương đương 27% nhu cầu hằng ngày.

Cần lưu ý, khi ăn các loại trái cây giàu vitamin C, nên ăn tươi. Vitamin C dễ bị phá hủy bởi nhiệt, ánh sáng và bảo quản lâu.

Nên ăn trái cây giàu vitamin C rải rác trong ngày thay vì nạp một lần nhiều. Ngoài ra, nên ăn kèm rau xanh, trái cây khác để bổ sung thêm chất xơ và vi chất.

Không nên ăn các loại trái cây giàu vitamin C khi đói vì chúng có tính acid, dễ gây cồn cào, kích ứng niêm mạc dạ dày.