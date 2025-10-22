Sắp diễn ra tọa đàm "Để trẻ phát triển chiều cao tối ưu"

Chiều cao và sự phát triển toàn diện của trẻ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh.

Thực tế cho thấy, chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam đã cải thiện đáng kể trong thập kỷ qua, song vẫn còn khoảng cách so với các nước trong khu vực.

Nhiều phụ huynh lo lắng khi con mình “thấp bé nhẹ cân”, tìm đủ cách bổ sung dinh dưỡng, thậm chí sử dụng nhiều sản phẩm quảng cáo tăng chiều cao nhưng chưa rõ nguồn gốc, hiệu quả hay tính an toàn.

Tọa đàm trực tuyến do báo Dân trí tổ chức mang đến góc nhìn khoa học, giúp phụ huynh hiểu đúng và chọn giải pháp an toàn để trẻ phát triển chiều cao tối ưu (Ảnh: Dân trí).

Làm thế nào để trẻ đạt chiều cao tối ưu? Việc bổ sung các sản phẩm dinh dưỡng có thực sự cần thiết? Và đâu là cách lựa chọn an toàn, khoa học?

Nhằm giúp khán giả có cái nhìn khoa học về vấn đề này, báo Dân trí tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề: “Chiều cao và sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam”.

Toạ đàm diễn ra lúc 14h30 ngày 23/10.

Chương trình mang đến những thông tin chuyên sâu, giải đáp thắc mắc thực tế của phụ huynh về chế độ dinh dưỡng, lối sống, và vai trò của việc bổ sung sản phẩm hỗ trợ.

Tọa đàm có sự tham gia của hai vị khách mời giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng và dược phẩm:

- Bác sĩ Lê Quang Hào, chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm khám và tư vấn dinh dưỡng, hiện công tác tại khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

- Dược sĩ Nguyễn Văn Tiến Đức, Giám đốc Dược Hệ thống Nhà thuốc Pharmacity, người có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và tư vấn sử dụng sản phẩm bổ sung dinh dưỡng an toàn cho trẻ em.

Hai chuyên gia cùng chia sẻ quan điểm về thực trạng chiều cao của trẻ em Việt Nam, phân tích nguyên nhân khiến trẻ chậm phát triển, đồng thời gợi ý những giải pháp bền vững: từ việc xây dựng chế độ ăn hợp lý, ngủ đủ giấc, vận động khoa học đến việc lựa chọn đúng sản phẩm bổ sung.

Quý độc giả có thể gửi câu hỏi cho các chuyên gia ngay từ bây giờ để cùng trao đổi trong chương trình.