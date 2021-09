Sáng 6/9, Hà Nội và nhiều địa phương không ghi nhận ca mắc cộng đồng

Dân trí Thanh Hóa, Nghệ An thông tin không có ca cộng đồng. Quảng Trị không ghi nhận ca mắc mới. Hà Nội chỉ ghi nhận 2 ca mắc ở các khu cách ly, phong tỏa.

Hà Nội: 8 chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây

Sáng nay 6/9, Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó một ca tại khu cách ly, một ca tại khu phong tỏa.

"Hà Nội hiện có 8 chuỗi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây", đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nêu ra trong Cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, diễn ra chiều 5/9. Trong 7 ngày gần đây số ca mắc Covid-19 mới tại Hà Nội có xu hướng tăng, trung bình mỗi ngày trên 70 ca. Ổ dịch "nóng" nhất Thủ đô phát hiện hơn 400 F0 chỉ sau 2 tuần. Hiện Hà Nội vẫn là một trong những địa phương có diễn biến dịch bệnh phức tạp hàng đầu.

Thanh Hóa: Không ghi nhận ca mắc cộng đồng

Trong 24h qua, đã xét nghiệm bằng RT-PCR 3.679 mẫu tại CDC và 1.536 mẫu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: CDC Thanh Hóa).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, tính từ 18h ngày 4/9 đến 18h ngày 5/9, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới. Cả 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều được ghi nhận ở khu vực phong tỏa của huyện Nga Sơn.

Nghệ An: Số ca nhiễm SARS-CoV-2 giảm mạnh, không ghi nhận ca cộng đồng

Trong ngày 5/9, tỉnh Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng hay qua sàng lọc cộng đồng ở các khu vực nguy cơ cao (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong ngày 5/9, Nghệ An ghi nhận 13 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, giảm mạnh so với con số 48 ca nhiễm được ghi nhận trước đó một ngày. Các ca nhiễm được phát hiện tại 4 địa phương, gồm TP Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu và huyện Đô Lương. Đặc biệt, trong 24h qua, Nghệ An không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng hay thông qua sàng lọc cộng đồng ở các khu vực nguy cơ cao.

Hà Tĩnh: Thêm một ca mắc mới

Trong ngày 5/9, tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận một ca mắc Covid-19, được cách ly tập trung trước đó.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 448 ca mắc covid-19, trong đó 273 ca đã khỏi bệnh ra viện, 143 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 29 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 3 ca tử vong.

Quảng Bình: Thêm 22 ca mắc Covid-19, không có điểm dịch mới

Quảng Bình tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 (Ảnh: Tiến Thành).

Ngày 5/9, Quảng Bình thêm 22 ca mắc Covid-19 và không có điểm dịch mới. Như vậy đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 780 ca mắc Covid-19. Hiện đã có 87 trường hợp khỏi bệnh và xuất viện.

Quảng Trị: Không ghi nhận ca mắc mới, thêm 3 trường hợp khỏi bệnh

Trong ngày 5/9, tỉnh Quảng Trị không ghi nhận ca mắc mới, 3 bệnh nhân khỏi bệnh (Ảnh: Đăng Đức).

Ngày 5/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương không ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19; thêm 3 trường hợp được điều trị khỏi bệnh. Tại Quảng Trị có 109 bệnh nhân đang điều trị.

Đà Nẵng: thêm 64 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 1 ca cộng đồng



Có 30 ca có khả năng lây cho cộng đồng và 34 ca ít có khả năng lây cho cộng đồng. Cụ thể: có 42 ca cách ly tập trung, 13 ca cách ly tạm thời tại nhà, 8 ca trong khu phong tỏa và một ca cộng đồng.

Hiện có 15 phường, xã trên địa bàn thành phố không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa (vùng xanh).

Cần Thơ: Ghi nhận 129 ca mắc Covid-19 mới

Cán bộ đội lấy mẫu CDC Cần Thơ thực hiện lấy mẫu tại quận Bình Thủy

Trong các ca mắc mới, có 49 ca qua tầm soát cộng đồng, 19 ca trong khu cách ly, 48 ca trong khu phong tỏa, 12 ca cách ly tại nhà, 1 ca tầm soát ở cơ sở y tế.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển ký ban hành kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn thành "pháo đài" trong phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu đến 15/9, từng bước đưa TP Cần Thơ trở lại trạng thái bình thường mới.

Đến nay có 9/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 7 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh.

Về tiêm chủng, Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Long An và Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19. Hà Nội lưu ý ưu tiên cho người có bệnh nền, người cao tuổi.

Việt Nam hiện đã tiêm được 21.445.181 liều vắc xin, trong đó tiêm một mũi là 18.246.636 liều, tiêm mũi 2 là 3.198.545 liều.

