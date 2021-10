Sáng 26/10, F0 cộng đồng ở nhiều tỉnh, BV dã chiến 1.000 giường hoạt động

Dân trí F0 tại Nghệ An gia tăng, địa phương này đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến 1.000 giường. Nhiều địa phương khác vẫn ghi nhận các ca mắc là công dân về từ phía Nam, ca F0 cộng đồng.

Phú Thọ: Thêm 18 ca dương tính

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25/10, Phú Thọ ghi nhận 18 ca dương tính mới, tất cả các ca mắc mới thuộc các khu cách ly, khoanh vùng quản lý và các trường hợp F1 đã được theo dõi, cách ly.

Kể từ ngày 14/10 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 413 ca mắc Covid-19. Đánh giá cấp độ dịch, toàn tỉnh ở cấp độ 2 (số ca mắc mới xấp xỉ 7,36 ca/100.000 dân/tuần; 61,1% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vắc xin Covid-19).

Hà Nam: 14 F0 mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, trong ngày 25/10 tỉnh Hà Nam ghi nhận 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, trong đó, 7 trường hợp có địa chỉ ở huyện Thanh Liêm, 5 trường hợp ở thành phố Phủ Lý và 2 trường hợp ở thị xã Duy Tiên.

Cùng ngày cũng có 14 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, tổng số bệnh nhân bình phục, ra viện trong đợt dịch từ ngày 19/9 đến nay là 614 trường hợp.

Nam Định: Thêm 29 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin nhanh của Sở Y tế Nam Định, đến 17h ngày 25/10, tỉnh Nam Định ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó tại huyện Ý Yên, ghi nhận thêm 17 ca mắc mới, trong đó ở ổ dịch xã Yên Hồng có 11 trường hợp, 4 trường hợp tại xã Yên Trị, một trường hợp tại xã Yên Minh và một trường hợp ở thị trấn Lâm. Các trường hợp này hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.

Thái Bình: Giám sát 125 F1

Tính đến 18h ngày 25/10, tỉnh Thái Bình không ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 mới.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 125 trường hợp F1 và 173 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Thanh Hóa: 21 ca mắc mới

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Thanh Hóa, trong 24h qua, địa phương này ghi nhận 21 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 9 trường hợp từ các điểm dịch trong tỉnh, còn lại là công dân Thanh Hóa trở về từ các tỉnh thành phố khác. Tất cả bệnh nhân được ghi nhận tại các khu cách ly.

Tính từ ngày 27/4 đến nay, Thanh Hóa đã ghi nhận 887 ca mắc Covid-19, đã có 544 người được điều trị khỏi ra viện, 6 ca tử vong, số bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa và Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa.

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tiêm được gần 1,1 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Nghệ An: F0 tăng cao, Bệnh viện dã chiến 1.000 giường hoạt động

Theo CDC Nghệ An, ngày 25/10, địa phương này phát hiện 59 trường hợp mắc Covid-19, cao nhất kể từ tháng đầu tháng 10 tới nay, trong đó 42 trường hợp là công dân trở về từ các tỉnh phía Nam, 12 ca trong khu cách ly, phong tỏa và 4 ca là F1. Ca mắc Covid-19 cộng đồng được ghi nhận tại huyện Hưng Nguyên, bước đầu được xác định có liên quan đến chùm ca bệnh tại đường Bùi Huy Bích, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh.

Trong ngày có 9 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và ra viện; thêm một ca tử vong.

Liên quan đến công dân trở về từ phía Nam từ 1/10, đến nay tỉnh Nghệ An ghi nhận 284 ca trường hợp mắc Covid-19.

Bệnh viện dã chiến số 8 có công suất 1.000 giường bệnh tại Nghệ An chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/10 (Ảnh: Hoàng Lam).

Ngày 25/10, Bệnh viện dã chiến số 8 tỉnh Nghệ An chính thức được đưa vào hoạt động và đón bệnh nhân. Đây là bệnh viện dã chiến có công suất 1.000 giường, lớn nhất Nghệ An từ trước tới nay, được đặt tại Khu B, Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Hà Tĩnh: 2 ca mắc mới

Trong ngày 24/10, Hà Tĩnh ghi nhận 2 ca mắc Covid-19, tất cả đã được cách ly tập trung trước đó.

Từ 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 518 ca mắc Covid-19, trong đó 482 ca đã khỏi bệnh ra viện, 31 bệnh nhân đang điều trị tại Hà Tĩnh, 5 ca tử vong. Trong ngày có 355 người trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam, tổng số công dân về đến nay là 26.460 người.

Quảng Bình: 4 ca mắc Covid-19 mới

Ngày 25/10, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tỉnh này ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 1 trường hợp về từ các tỉnh phía Nam và 3 trong khu cách ly, phong tỏa. Trong ngày tại địa phương này cũng có thêm một bệnh nhân Covid-19 xuất viện.

Quảng Bình đã có trên 60 ngàn người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 (Ảnh: CTV).

Tính đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận tất cả 1.940 ca mắc Covid-19, trong đó 1.823 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện, 111 ca đang tiếp tục được điều trị, 6 ca tử vong.

Quảng Bình cũng đã tiến hành tiêm trên 352 ngàn mũi vaccine Covid-19, trong đó hơn 60 ngàn người đã tiêm đủ 2 mũi.

Quảng Trị: 8 ca mắc mới đều là công dân về từ phía Nam

Ngày 25/10, tỉnh Quảng Trị ghi nhận 8 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là người về từ phía Nam.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay địa phương có 461 trường hợp mắc Covid-19, đang điều trị 137 trường hợp.

Theo thống kê của ngành y tế, đến thời điểm này đã có 416.777 người được tiêm vaccine phòng dịch Covid-19.

Đắk Lắk: Ghi nhận kỷ lục số ca mắc Covid-19 trong ngày

Chiều 25/10, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận, trong ngày hôm nay toàn tỉnh ghi nhận tổng cộng 167 ca mắc Covid-19 mới, bao gồm 51 ca phát hiện trong cộng đồng.

Như vậy chỉ trong vòng khoảng một tuần nay, số ca mắc cộng đồng tại Đắk Lắk đã vượt con số 200 ca.

Ngành y tế khẩn trương truy vết nhiều khu vực trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Ảnh: Bình Nguyễn).

Trước tình hình dịch phức tạp, UBND TP Buôn Ma Thuột đã có công văn yêu cầu tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, karaoke, làm tóc, chợ tự phát, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, hoạt động văn hóa giải trí tại các địa điểm công cộng…

Không tổ chức các hội họp, sự kiện trong nhà tập trung quá 20 người; không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện…

Kể từ 18h tối nay (25/10) đến ngày 10/11, các cơ sở kinh doanh ăn uống (quán ăn, nhà hàng cà phê), trừ căn tin bệnh viện, phải tạm dừng phục vụ tại chỗ, chỉ được bán mang về.

Các tỉnh miền Tây gia tăng F0

Cần Thơ ghi nhận 87 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Đây là số ca nhiễm trong ngày cao nhất trong vòng một tháng qua. Trong khi đó tại An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng...các ca F0 tăng.

Nhóm PV Sức khỏe