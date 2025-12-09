Sản phụ "ghép tạm tay đứt lìa vào chân" hạnh phúc khi 2 con trai chào đời

Tối 8/12, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, sản phụ L.N.P. - nữ bệnh nhân mang song thai từng được ghép tạm tay đứt lìa vào chân sau tai nạn kinh hoàng - đã sinh mổ hai bé trai an toàn, khi thai nhi đạt hơn 35 tuần tuổi.

Hiện tại, sức khỏe 3 mẹ con ổn định, tinh thần của sản phụ tốt.

Sản phụ L.N.P. tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (Ảnh: NT).

"Cô gái sinh 2 con xong hạnh phúc cười tít mắt, bà ngoại khóc, chúng tôi thì tròn lời hứa. Đây là kết quả của tất cả các cô bác, anh chị cùng góp sức. Xin biết ơn sự giúp đỡ của mọi người", BSCKII Võ Thái Trung, phụ trách khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ trên trang cá nhân.

Trước đó, vào tháng 9, bệnh nhân P. nhập viện trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa hoàn toàn bàn tay phải do tai nạn lao động nghiêm trọng. Người bệnh thời điểm trên đang mang song thai, sức khỏe đối diện nhiều nguy cơ.

Để bảo tồn tối đa mô sống và tạo điều kiện cho ca phẫu thuật tái nối về sau, ê-kíp điều trị đã quyết định ghép tạm tay đứt lìa vào chân phải, duy trì tưới máu liên tục gần hai tháng. Đây là một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, hiếm gặp, đòi hỏi giám sát chặt chẽ và phối hợp đa chuyên khoa.

Ngày 28/11, các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình phối hợp khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, khoa Phụ sản và nhiều đơn vị liên quan đã tiến hành ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ, nhằm tách bàn tay khỏi vị trí ghép nuôi tạm và nối trả lại đúng vị trí giải phẫu nguyên thủy.

Hệ thống mạch máu - gân cơ - thần kinh được tái lập với yêu cầu kỹ thuật vi phẫu cực kỳ tinh vi, đảm bảo lưu thông máu cho chi ghép, đồng thời theo dõi liên tục hoạt động thai nhi trong suốt quá trình mổ.

Sau phẫu thuật, bàn tay người bệnh hồng ấm, có vận động nhẹ và tiếp tục được phục hồi chức năng theo phác đồ.

Bàn tay phải của bệnh nhân đã trở về với cánh tay sau hơn 2 tháng kể từ khi xảy ra tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: BV).

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thành công của ca phẫu thuật là kết quả nỗ lực tập thể, tuân thủ quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, chạy đua từng phút để giữ lại chi thể cho người bệnh. Đây là động lực lớn cho ngành y trong hành trình phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc trong ca phẫu thuật trên, UBND TPHCM đã trao bằng khen đột xuất cho ba tập thể và một cá nhân, gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khoa Chấn thương Chỉnh hình, khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức và cá nhân BSCKII Võ Thái Trung.

TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương chia sẻ, phần thưởng của UBND TPHCM là nguồn khích lệ lớn, truyền thêm động lực để đội ngũ y bác sĩ đơn vị tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật mới, hướng đến mục tiêu mang lại cơ hội sống và phục hồi tốt nhất cho người bệnh.