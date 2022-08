Sai lầm khi dùng thuốc khiến người đàn ông phải vào viện cấp cứu

Bệnh nhân là ông L.V.N. 65 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh có tiền sử bệnh gút nhiều năm. Thay vì đi khám bác sĩ, ông thường tự mua thuốc giảm đau về uống mỗi khi bị sưng đau các khớp. Gần đây, không chỉ các cơn đau khớp không thuyên giảm mà ông còn xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, đại tiện phân đen, hoa mắt chóng mặt, đi lại không vững.

Gia đình đưa ông Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Theo bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xanh niêm mạc nhợt, đại tiện phân đen, huyết sắc tố thấp 68g/l (chỉ số bình thường là từ 120-150g/l). Đây là một trường hợp chảy máu tiêu hóa mức độ nặng nghi do loét dạ dày tá tràng.

Ông được chỉ định truyền máu, dùng thuốc cầm máu, nội soi dạ dày tá tràng cấp cứu để chẩn đoán và can thiệp. Theo đó, tại vùng tiền môn vị dạ dày có ổ loét sâu, kích thước khoảng 40 mm, có cục máu đông lớn, nguy cơ chảy máu tái phát cao, không còn khả năng can thiệp qua nội soi, ngoài ra còn vài ổ loét nông nhỏ khác kích thước 5-6 mm.

Bệnh nhân tiếp tục điều trị nội khoa bằng dùng các thuốc cầm máu, theo dõi sát tình trạng, nếu còn tình trạng chảy máu tiếp diễn bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật để cầm máu. Hiện sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, không có dấu hiệu chảy máu thêm, chỉ số huyết sắc tố ổn định.

Theo bác sĩ Phạm Thị Thanh Hương, khoa Nội Tiêu Hóa, bệnh nhân trên chỉ là một trong nhiều trường hợp người bệnh có các bệnh lý đau xương khớp tự mua thuốc giảm đau uống không đúng chỉ định, liều lượng và để lại hậu quả cho chính sức khỏe và tính mạng người bệnh. Khi có vấn đề về sức khỏe, người bệnh nên đi khám để được bác sĩ tư vấn điều trị, tuyệt đối không được tự ý mua và sử dụng thuốc để tránh những hậu quả khôn lường.

Bệnh gút là một loại viêm khớp, khởi phát thường đột ngột, với biểu hiện sưng, đau và viêm các khớp. Các triệu chứng của bệnh xảy ra khi có quá nhiều acid uric trong máu. Khi nồng độ acid uric cao, các tinh thể uric sẽ có thể tích tụ trong các khớp. Quá trình này gây ra sưng, viêm và đau dữ dội.

Các cơn gút thường xảy ra vào ban đêm, sau các bữa ăn giàu đạm và kéo dài 3-10 ngày. Có tình trạng này là do 3 nguyên nhân hay gặp sau: do tăng sản xuất acid uric nội sinh, do giảm đào thải acid uric ở thận, ăn quá nhiều thực phẩm nhiều purin như các loại thịt đỏ và thủy hải sản.