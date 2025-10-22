Rắn độc "nấp" trong nhà vệ sinh cắn người vừa ngủ dậy

Ngày 22/10, đại diện Bệnh viện Nhân dân 115 cho hay, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp rắn cắn hi hữu.

Trước đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện với ngón tay cái sưng đỏ, đau lan nhanh, tuy nhiên vẫn tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Khai thác bệnh sử, người bệnh bị rắn cắn ngay ở trong nhà vào buổi sáng.

"Trong lúc đưa tay lấy bàn chải đánh răng, tôi đột ngột cảm thấy cơn đau nhói ở ngón tay cái, nhìn lại mới thấy có con rắn màu xanh đang ngóc đầu lên", người này cho biết.

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, con rắn dài hơn nửa mét, thuộc loài rắn lục đuôi đỏ.

Vết thương ngón tay cái bên trái sau khi bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn (Ảnh: BV)

Xác định đây là vết thương nguy cơ nhiễm nọc rắn và nhiễm trùng, các bác sĩ ngay lập tức sơ cứu cho bệnh nhân bằng cách rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván và chuyển khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Trong ngày đầu, chỗ vết cắn sưng nề lan dần lên bàn tay và cẳng tay kèm cảm giác đau nhức. Hình ảnh siêu âm phần mềm ghi nhận mô mềm phù nề, may mắn không tổn thương mạch máu. Kết quả các xét nghiệm đông máu và sinh hóa đều trong giới hạn an toàn.

Người bệnh được sử dụng Huyết thanh kháng nọc rắn lục từ kho thuốc hiếm của Sở Y tế TPHCM theo hướng dẫn điều trị rắn độc cắn của Bộ Y tế.

Theo bác sĩ, nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin, gây rối loạn đông máu và phá hủy mô. Việc điều trị sớm bằng huyết thanh là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh.

Song song, người bệnh được điều trị kháng sinh do viêm mô tế bào sau rắn cắn, kết hợp chăm sóc vết thương và nâng đỡ tổng trạng. Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã hồi phục tốt và xuất viện an toàn.

Mùa mưa là thời điểm sinh sôi của nhiều loài rắn độc. Do vậy, người dân phải cảnh giác rắn khi sinh hoạt và di chuyển, nhất là ở khu vực bụi rậm, đồng ruộng, vườn cây.

Nếu chẳng may bị rắn cắn, nạn nhân cần được đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và truyền huyết thanh kháng nọc. Tuyệt đối không áp dụng các cách dân gian như rạch vết thương, hút nọc hay đắp lá cây, bởi có thể gây nhiễm trùng, hoại tử, thậm chí đe dọa trực tiếp đến tính mạng.