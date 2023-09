Ngoài các điểm du lịch nổi tiếng, thành phố Hội An (Quảng Nam) còn thu hút du khách bởi ẩm thực đường phố đa dạng, đặc sắc. Hội An cũng từng được bình chọn "thiên đường ẩm thực" mới của Việt Nam, được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao.

Ẩm thực đường phố là một trong những điểm thú vị thu hút du khách khi đến Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Theo ghi nhận, chiều 15/9 tại khu phố cổ Hội An, sau vụ ngộ độc thực phẩm do du khách ăn bánh mì Phượng vào ngày 11/9, các hoạt động buôn bán ẩm thực đường phố vẫn diễn ra bình thường, du khách vẫn đông đúc.

Bạn Lê Khánh My (du khách Huế) cho hay: "Em từng 3 lần vào Hội An, lần nào cũng thưởng thức các món như cao lầu, thịt nướng, chè… ăn rất ngon, đậm vị. Vụ việc của bánh mì Phượng em có đọc thông tin, cũng hơi e dè đôi chút thôi. Em thường chọn quán quen, chọn quán nhìn cảm quan là sạch sẽ, vệ sinh".

Ghi nhận chiều 15/9, các hàng quán tại phố cổ khách vẫn đông khách như thường lệ (Ảnh: Ngô Linh).

Cùng ý kiến, anh Trần Hoàng Nam (du khách Nam Định) chia sẻ: "Để biết khâu chế biến, nguyên liệu… có an toàn không thì phải nhờ cơ quan chức năng, cái tâm của người bán. Du khách chỉ biết nhìn cảm quan quán sạch sẽ. Tôi thấy chính quyền thành phố cũng đang làm việc rốt ráo, đi kiểm tra, tuyên truyền… nên cũng an tâm đôi chút".

Chủ quán đồ nướng, ẩm thực Hội An trên đường Nguyễn Thái Học, TP Hội An cho biết, lượng khách đến quán vẫn như mọi ngày, không bị ảnh hưởng bởi vụ việc ngộ độc thực phẩm của bánh mì Phượng.

Các chủ quán cho biết, luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phục vụ du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Lực lượng chức năng của thành phố cũng thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra vệ sinh tại các cơ sở… Quán tôi cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến, nhập nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng.

Từ trưa 11/9 đến 14/9, cơ quan chức năng ghi nhận 141 người ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng nổi tiếng ở TP Hội An; trong đó có hơn 30 du khách nước ngoài.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, các bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn và TP Đà Nẵng, hiện sức khỏe đã ổn định, không có trường hợp thở máy, nhiều người được xuất viện.

Chiều 15/9, bánh mì Phượng cơ sở 2 dù đã đóng cửa để chờ điều tra, nhưng rất đông khách ngoại quốc vẫn tìm đến (Ảnh: Ngô Linh).

Trước đó, hầu hết bệnh nhân đều có dấu hiệu đau bụng, sốt cao, tiêu chảy nhiều lần và kéo dài sau khi ăn bánh mì được mua từ tiệm bánh mì Phượng, tại số 2B, đường Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An hôm 11/9. Ngành y tế tỉnh đã đến cơ sở này kiểm tra, lấy mẫu chuyển vào Viện Pasteur Nha Trang, dự kiến có kết quả trong 7-10 ngày tới.

Sở Y tế cũng đã đề nghị TP Hội An giám sát việc dừng hoạt động của cơ sở bánh mì Phượng 2 cho đến khi có kết luận ngộ độc của cơ quan có thẩm quyền. Kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm khi có kết luận vụ ngộ độc thực phẩm.

Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nằm trong khu vực phố cổ Hội An, kính đề nghị UBND TP Hội An xem xét cơ sở vật chất (như nền, tường…) xuống cấp không đủ điều kiện mà không được phép sửa sang, cải tạo mới để đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm…