"Phương thuốc" từ chế độ ăn giúp bệnh nhân hồi phục nhanh

Ngày 18/11, tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng và Hội nghị khoa học chuyên ngành dinh dưỡng, TS.BS Nghiêm Nguyệt Thu, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết dinh dưỡng lâm sàng như một phương pháp điều trị, giúp người bệnh hồi phục nhanh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhân viên trung tâm dinh dưỡng phân công chuyên trách các đơn vị lâm sàng để chủ động khám và điều trị dinh dưỡng cho người bệnh, đi buồng thường xuyên cùng bác sĩ điều trị, đồng thời tham gia trong hội chẩn toàn viện các ca bệnh khó, đóng góp vào thành công trong điều trị.

"Các chế độ dinh dưỡng bệnh lý - chế độ ăn bệnh viện được xây dựng dựa trên bằng chứng, khuyến nghị của các hiệp hội chuyên ngành dinh dưỡng lâm sàng.

Trung tâm phối hợp với các đơn vị lâm sàng trong bệnh viện nghiên cứu các loại chế độ ăn cho các loại bệnh nội khoa thường gặp như người tăng triglyceride mức độ nặng, chế độ ăn cho người ghép tạng, chế độ ăn cho bệnh nhân tiểu đường.

Việc kiểm soát cung cấp các chế độ dinh dưỡng bệnh lý được đặc biệt quan tâm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về dinh dưỡng điều trị, và an toàn", TS Thu cho biết.

Một buổi tư vấn về dinh dưỡng cho bệnh nhân tiểu đường tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

TS Thu cho biết, Bệnh viện Bạch Mai cũng là nơi đầu tiên và đứng đầu về cung cấp chế độ ăn cho người bệnh rối loạn nuốt.

Hiện Trung tâm đang quản lý khoảng 8.500 suất ăn mỗi ngày cho bệnh nhân nội trú, đáp ứng khoảng 80% nhu cầu. Các chế độ ăn được bác sĩ và cử nhân dinh dưỡng thiết kế theo bệnh lý cụ thể, sau đó chế biến tại bếp ăn của bệnh viện.

Tất cả các suất ăn dinh dưỡng đều được tính toán, cân đong theo đúng khuyến cáo. Ngoài ra, trung tâm kiểm tra nguồn gốc và chất lượng thực phẩm từ nhà cung cấp, tại căng tin, cửa hàng tiện ích và các suất ăn từ thiện. Trung tâm còn là đầu mối hậu cần, đảm bảo cung cấp ăn uống cho các hoạt động khác của bệnh viện.

Theo chuyên gia này, chăm sóc người bệnh kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý sẽ giúp bệnh nhân, đặc biệt trẻ em, người cao tuổi và người bệnh nặng hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian điều trị. Đối với các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng. huyết áp hay tiểu đường, việc tiết chế và dinh dưỡng hợp lý có vai trò đặc biệt quan trọng.

TS.BS Vương Ánh Dương phát biểu tại sự kiện (Ảnh: P.V).

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Vương Ánh Dương, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đánh giá cao việc trung tâm chuẩn hóa dinh dưỡng điều trị, xây dựng chế độ ăn bệnh lý dựa trên bằng chứng khoa học và khuyến nghị quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Dinh dưỡng đã hoàn thiện Hệ thống điều trị dinh dưỡng toàn diện thông qua việc triển khai thành công quy trình sàng lọc, đánh giá và can thiệp dinh dưỡng cho 100% người bệnh nội trú, đưa dinh dưỡng trở thành biện pháp điều trị chủ động, tham gia sâu vào các ca hội chẩn toàn viện.

"Thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục khẳng định vị thế mũi nhọn điều trị, phát huy vai trò dinh dưỡng lâm sàng như một "vũ khí" điều trị hiệu quả, không thể thay thế, luôn đồng hành cùng các chuyên khoa khác để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh toàn diện cho người bệnh", PGS Tùng nhấn mạnh.