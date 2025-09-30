Dinh dưỡng khoa học nâng tầm chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư

Thực trạng rối loạn dinh dưỡng trong ung thư

“Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư” do Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Orgalife tổ chức ngày 20/9 chỉ ra rằng, suy mòn và béo phì là thách thức lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiên lượng và chất lượng sống của người bệnh.

Khách mời tại hội nghị khoa học “Rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư” (Ảnh: Orgalife).

Theo ThS.BS.CKII Trần Thị Anh Tường, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế - Bệnh viên Ung Bướu TPHCM, cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xác định béo phì là yếu tố nguy cơ của ít nhất 13 loại ung thư, làm tăng độc tính thuốc và giảm chất lượng sống. Trong khi đó, suy mòn ung thư (cancer cachexia) - với đặc trưng sụt cân và mất khối cơ (sarcopenia) - ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tỷ lệ sarcopenia dao động từ 8% đến gần 85%, tùy loại và giai đoạn bệnh.

ThS.BS.CKII Trần Thị Anh Tường trình bày bài báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Orgalife).

Điều đáng lo ngại, theo PGS.TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, rối loạn dinh dưỡng thường bị bỏ quên trong quá trình chăm sóc lâm sàng. Khi phát hiện thì bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn, việc can thiệp trở nên khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Vì vậy, dinh dưỡng cần được xem là một phần trong phác đồ điều trị ung thư, thay vì chỉ là hỗ trợ.

Tại hội nghị, đông đảo các chuyên gia nhận định, đối với bệnh nhân ung thư, dinh dưỡng phải được xem là một yếu tố y khoa song hành cùng các phương pháp điều trị đặc hiệu như phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị.

Nhận biết sớm rối loạn dinh dưỡng - Nền tảng để chăm sóc hiệu quả

Tại hội nghị, các tham luận “Nhận biết suy mòn trong ung thư và định hướng can thiệp”; “Béo phì trong ung thư: Từ yếu tố nguy cơ đến nghịch lý béo phì và thách thức điều trị" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết sớm rối loạn dinh dưỡng và đưa ra những giải pháp phù hợp để giảm tình trạng béo phì và suy mòn cho bệnh nhân ung thư. Các chuyên gia đã nhấn mạnh, đánh giá sớm tình trạng dinh dưỡng là nền tảng để có phác đồ chăm sóc ung thư hiệu quả.

Theo BS.CKI Huỳnh Phạm Thanh Trà, việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng cần vượt ra ngoài chỉ số BMI thông thường. Nghịch lý béo phì (Obesity Paradox) cho thấy một bệnh nhân có BMI cao chưa chắc đã khỏe mạnh, bởi lợi ích sống còn đến từ khối cơ chứ không phải từ mỡ thừa. Bên cạnh đó, suy mòn cơ (sarcopenia) cũng rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư, với tỷ lệ cao tùy loại ung thư và giai đoạn bệnh.

ThS.BS.CKII Trần Thị Kim Chi, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế, Bệnh viện Nhân dân Gia Định nhấn mạnh, suy mòn và béo phì có thể song hành. Có những bệnh nhân vừa thừa cân nhưng lại mất khối cơ nặng nề. Nếu không đánh giá kỹ, người bệnh có thể sẽ bị lỡ cơ hội can thiệp đúng lúc. Đặc biệt, bệnh nhân ICU (chăm sóc đặc biệt) hay bệnh nhân suy kiệt cần được tầm soát và hỗ trợ dinh dưỡng ngay từ đầu.

Các bác sĩ, khách mời tại hội nghị (Ảnh: Orgalife).

Dinh dưỡng khoa học - chìa khóa cải thiện sức khỏe bệnh nhân ung thư

PGS.TS.BS Diệp Bảo Tuấn đề xuất đưa đánh giá dinh dưỡng vào quy trình bắt buộc khi nhập viện để tăng hiệu quả điều trị và kéo dài thời gian sống khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị chiến lược đa mô thức, cá thể hóa, tập trung giảm mỡ thừa, duy trì và tăng khối cơ.

ThS.BS CKII Trần Thị Kim Chi khuyến nghị, cần cung cấp 25-30 kcal/kg/ngày, protein chất lượng cao (>1,2-1,5g/kg/ngày, ưu tiên đạm động vật và leucine), cùng Omega-3 (EPA/DHA) để giảm viêm. Đối với bệnh nhân khó ăn, sản phẩm như Leisure Omega X2 hoặc Fomeal Peptides là lựa chọn thay thế. Bệnh nhân ICU nên bổ sung Betaglucan và vitamin C, E, kẽm, sắt, folic acid để tăng miễn dịch.

Dinh dưỡng khoa học là “chìa khóa” nâng cao chất lượng sống và hiệu quả điều trị bệnh nhân ung thư. Hội nghị “Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư” là bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa giải pháp dinh dưỡng, hướng tới chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân ung thư.

Các giải pháp dinh dưỡng khoa học, an toàn và cá thể hóa cho từng thể trạng từ Orgalife góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng sống của bệnh nhân.

Hoạt động tham quan gian hàng của Orgalife tại hội nghị (Ảnh: Orgalife).

Fomeal Peptides và Leisure Omega X2 là 2 sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Orgalife - đơn vị tiên phong về nghiên cứu khoa học dinh dưỡng tại Việt Nam hơn 11 năm qua.

Leisure Omega X2 là bữa ăn cao năng lượng giàu Omega 3, phù hợp với người thể trạng yếu như bệnh nhân ung thư, giúp tăng cân, duy trì khối cơ, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, cải thiện thể trạng.

Fomeal Peptides soup uống dinh dưỡng cho người suy nhược, ICU với năng lượng chuẩn 1 kcal/ml từ 100% nguyên liệu tự nhiên. Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng cải thiện dung nạp và miễn dịch, giảm tỷ lệ tiêu chảy cho bệnh nhân nằm hồi sức tích cực sau 10 ngày dùng ống thông tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, năm 2023.