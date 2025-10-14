"Lệch" kết quả chẩn đoán bệnh do... lỗi kỹ thuật khi in giấy ra viện

Ngày 14/10, một lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đã nắm bắt thông tin vụ việc người dân đăng tải clip phản ánh, cho rằng y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tắc trách khi chữa trị cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.

"Chúng tôi đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên báo cáo chi tiết về vụ việc để xem xét xử lý theo quy định", lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk thông tin.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị người nhà bệnh nhân phản ánh tắc trách đối với người bệnh (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước đó, anh V.Q.H. (trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) đăng tải clip lên mạng xã hội, bức xúc trước những chẩn đoán bệnh của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong quá trình điều trị cho em trai là V.Q.Đ. (25 tuổi).

Theo nội dung bài đăng, anh H. cho rằng anh Đ. bị tai nạn giao thông nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào lúc 5h48 ngày 7/10 trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, xương hàm mặt và dập nát ngón chân phải.

Sau khi chụp X quang và CT, anh Đ. được chẩn đoán chấn thương đầu, dập nát chân, đầu không bị tụ máu hay chấn thương sọ não.

Điều trị 3 ngày ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, anh Đ. được cho xuất viện nhưng bác sĩ không kê đơn thuốc. Khi về nhà, nhận thấy anh Đ. còn lơ mơ, tình trạng không thuyên giảm nên gia đình đưa vào một bệnh viện tư để kiểm tra.

Giấy ra viện của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có nội dung "lệch" so với kết quả chụp CT của bệnh viện tư tại Đắk Lắk (Ảnh: Người nhà bệnh nhân cung cấp).

Kết quả chụp CT của bệnh viện tư cho thấy Đ. bị vỡ thành trước xoang hàm, tụ máu xoang, mảnh xương nhỏ rời cạnh phần xương mũi, sưng nề má, mắt.

Cho rằng Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chụp CT 2 lần nhưng không phát hiện ra chấn thương, anh H. đến bệnh viện truy vấn và đăng tải bức xúc lên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đã nắm bắt toàn bộ thông tin vụ việc và yêu cầu những cá nhân có liên quan giải trình vụ việc.

Theo bác sĩ Thịnh, những tổn thương, tình trạng của bệnh nhân V.Q.Đ. có ghi nhận đầy đủ trong hồ sơ chụp CT có "tụ máu xoang hàm" và sơ suất do lỗi kỹ thuật khi in giấy ra viện cho bệnh nhân bị thiếu, không đầy đủ.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị "tụ máu trong xoang", lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết do nhân viên in phiếu ra viện bị thiếu sót, in thiếu thông tin (Ảnh: Uy Nguyễn).

Bác sĩ Thịnh khẳng định việc thiếu sót trên giấy ra viện chứ không phải "chẩn đoán sai" và không ảnh hưởng đến phác đồ điều trị cho bệnh nhân Đ..

"Bệnh viện đã xin lỗi bệnh nhân và đề nghị đổi lại giấy ra viện nhưng người nhà không đồng ý. Chúng tôi đã kiểm điểm, nhắc nhở nhân viên để xảy ra sơ suất này. Chúng tôi mong người nhà bệnh nhân thông cảm nhưng họ không chịu", bác sĩ Thịnh thông tin.