Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày cứu cụ bà 70 tuổi mắc ung thư tại Vinmec Nha Trang

Trước khi đến khám tại Bệnh viện Vinmec Nha Trang, bà V. (70 tuổi), đau âm ỉ vùng thượng vị, kèm đầy bụng kéo dài, sụt 2-3kg chỉ trong một tháng. Sau một thời gian tự điều trị bằng thuốc tại nhà không hiệu quả, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi dạ dày bằng công nghệ ánh sáng dải tần hẹp (NBI) và phát hiện tổn thương loét hang vị dạ dày đã tiến triển thành ung thư. Hệ thống nội soi với NBI làm tăng độ tương phản và rõ nét hình ảnh niêm mạc, mạch máu, giúp bác sĩ quan sát chi tiết hơn các tổn thương nhỏ và phát hiện ung thư đường tiêu hóa rất sớm mà nội soi thông thường có thể bỏ sót.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy thành dạ dày ở vùng hang vị dày lên bất thường và có hiện tượng tăng sinh mạch, dấu hiệu cảnh báo nguy cơ có khối u. May mắn, bác sĩ không ghi nhận dấu hiệu di căn xa đến gan, phổi hay phúc mạc.

Theo TS.BS Trương Đình Khôi, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, Bệnh viện Vinmec Nha Trang, để đưa ra hướng điều trị tối ưu, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa. Đội ngũ chuyên gia đã tiến hành phân tích toàn diện tình trạng bệnh, đánh giá nguy cơ bệnh lý của người cao tuổi để lựa chọn kế hoạch điều trị ung thư từ phẫu thuật đến hóa trị sau mổ. Hội đồng chuyên gia thống nhất phẫu thuật là lựa chọn cần thiết nhằm loại bỏ triệt để khối u và mang lại cơ hội điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Bác sĩ Khôi cho biết hội chẩn đa chuyên khoa trong điều trị ung thư là xu hướng tiên tiến trên toàn thế giới và đã được thực hiện thường quy tại Vinmec, giúp người bệnh có thêm cơ hội điều trị hiệu quả bệnh ung thư.

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày cho cụ bà 70 tuổi tại Vinmec Nha Trang.

Trong quá trình phẫu thuật, đội ngũ gây mê sử dụng kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp cùng hệ thống thiết bị theo dõi hiện đại giúp bệnh nhân được theo dõi chặt chẽ mức độ mê, mức độ đau, tình trạng giãn cơ và toàn bộ sinh hiệu trong suốt quá trình phẫu thuật, đảm bảo an toàn cho người bệnh cao tuổi.

Ngoài ra, thiết bị bơm áp lực ngắt quãng phòng ngừa huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và máy sưởi ấm giúp bệnh nhân không hạ thân nhiệt và tránh các rủi ro thuyên tắc mạch máu trong và sau mổ. Tất cả các quy trình được thực hiện bài bản, chuẩn mực giúp bệnh nhân được phẫu thuật an toàn và hồi phục nhanh.

Ê-kíp phẫu thuật viên đã phẫu thuật nội soi cắt bán phần dạ dày kèm khối u và nối lại ống tiêu hóa. Bệnh nhân ăn uống tự nhiên bình thường sau mổ. Chỉ một ngày sau phẫu thuật, người bệnh có thể uống nước và vận động đi lại được.

Chương trình phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS) được thực hiện thường quy tại Vinmec Nha Trang, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm thời gian nằm viện, giảm chi phí điều trị.

Theo bác sĩ Khôi, ung thư dạ dày thường tiến triển âm thầm nên rất dễ bị bỏ sót nếu không thăm khám kịp thời. Vì vậy, phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời có thể chữa lành bệnh. Việc triển khai thường quy các kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng của bệnh viện trong khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.

Trong mục tiêu “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, Vinmec Nha Trang hỗ trợ lên đến 50% chi phí điều trị phẫu thuật các bệnh ung thư tiêu hóa - gan mật. Bệnh nhân hoàn toàn có thể yên tâm điều trị tại bệnh viện với chi phí hợp lý, không cần di chuyển xa.