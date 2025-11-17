Tập đi sau 6 tiếng mổ thay khớp gối nhờ ứng dụng công nghệ 3D

Sau nhiều năm chịu đựng những cơn đau âm ỉ vùng gối phải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và sinh hoạt, bà T. (ở Hải Dương) đi khám tại nhiều cơ sở y tế và đều được chẩn đoán: Thoái hoá khớp gối phải giai đoạn muộn, cần thay khớp gối nhân tạo.

Mong muốn được phẫu thuật với phương pháp an toàn, tiên tiến, bà đến Bệnh viện Vinmec Hải Phòng - cơ sở đang áp dụng phẫu thuật thay khớp gối có sử dụng trợ cụ dẫn đường PSI (Patient Specific Instrumentation).

Theo TS.BS Nguyễn Hữu Mạnh - Giám đốc bệnh viện - PSI là công nghệ phẫu thuật cá thể hoá được phát triển nhằm tối ưu hoá độ chính xác trong từng thao tác mổ. Trước phẫu thuật, người bệnh sẽ được chụp CT 3D khớp gối, dữ liệu này được chuyển hoá thành mô hình 3D cá nhân hoá của xương đùi, xương chày và trục chi.

Mô hình in 3D được thiết kế riêng cho người bệnh (Ảnh: BVCC).

Trước đây, với phương pháp thay khớp gối truyền thống, bác sĩ phải đo đạc và căn chỉnh trực tiếp trong quá trình mổ. Dù được thực hiện bởi các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, kết quả vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố chủ quan và đặc điểm giải phẫu riêng của từng người bệnh.

Với việc ứng dụng, các bác sĩ sẽ tính toán trước từng lát cắt xương, chọn kích thước khớp phù hợp nhất và thiết kế bộ dẫn đường PSI dành riêng cho bệnh nhân. Nhờ vậy, trong ca mổ, mọi thao tác của bác sĩ đều được định hướng chính xác theo kế hoạch đã được lập sẵn, giúp giảm sai số trong quá trình định trục chi, giảm thời gian phẫu thuật và lượng máu mất, tối ưu sự cân bằng và độ bền của khớp nhân tạo, bệnh nhân phục hồi nhanh hơn, sớm quay lại sinh hoạt bình thường.

“PSI đang trở thành xu hướng phẫu thuật thay khớp gối hiện đại, được nhiều trung tâm chấn thương chỉnh hình lớn trên thế giới áp dụng”, bác sĩ Mạnh cho biết.

Ca phẫu thuật do bác sĩ Mạnh phối hợp với ê-kíp của LAB 3D đứng đầu là GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng giám đốc Hệ thống Vinmec cùng với ThS.BSNT Võ Sỹ Quyền Năng - Trưởng khoa Phẫu thuật khớp gối và cổ chân, Vinmec Times City - thực hiện thành công. Nhờ sự hỗ trợ của bộ dẫn đường cá thể hoá, toàn bộ thao tác phẫu thuật diễn ra chính xác theo kế hoạch, bệnh nhân được chuyển sang giai đoạn tập phục hồi chức năng từ sớm.

Sau 6 tiếng, người bệnh đã có thể đứng dậy, tập đi với khung hỗ trợ, có thể tự di chuyển nhẹ nhàng. Kết quả chụp X-quang sau mổ cho thấy khớp nhân tạo cân đối, đúng trục và vận hành ổn định.

Phim chụp X-quang của bệnh nhân sau ca mổ thay khớp nhân tạo (Ảnh: BVCC).

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải Phòng, kỹ thuật thay khớp gối có trợ cụ dẫn đường PSI được triển khai đồng bộ với sự tham gia của đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình vô khuẩn theo chuẩn quốc tế, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa - từ gây mê, hồi sức đến phục hồi chức năng - giúp mỗi ca mổ đạt hiệu quả tối ưu và an toàn cho người bệnh.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, điều khiến nhiều bệnh nhân tin tưởng Vinmec chính là sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, đồng hành từ khâu tư vấn, phẫu thuật cho đến giai đoạn phục hồi sau mổ.

Phẫu thuật thay khớp gối bằng trợ cụ dẫn đường PSI không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là biểu tượng của y học chính xác và cá thể hóa điều trị - nơi mỗi bệnh nhân được lên kế hoạch mổ riêng biệt, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối đa. Nhờ ứng dụng công nghệ này, cùng chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ tại Vinmec, những bệnh nhân thoái hoá khớp gối có thể lấy lại khả năng vận động, nâng cao chất lượng cuộc sống.