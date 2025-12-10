Loại thịt “lên ngôi” mùa lạnh nhờ giàu đạm ngang cá, giá rẻ hơn thịt bò

Trong nhiều gia đình, khi thời tiết chuyển lạnh, nhu cầu tăng cường năng lượng và bổ sung đạm thường gắn với thịt bò hoặc thịt cá. Thịt bò được xem là thực phẩm giàu năng lượng, còn cá lại nổi bật nhờ nguồn protein dễ hấp thu.

Tuy nhiên, dữ liệu dinh dưỡng cho thấy thịt gà cũng đáp ứng tốt 2 yêu cầu trên. Với giá chỉ bằng 1/3 thịt bò, hàm lượng protein tiệm cận các loại cá trắng và kết cấu thịt mềm hơn thịt heo, thịt gà trở thành lựa chọn hợp lý cho bữa ăn hằng ngày trong mùa đông.

Phá vỡ định kiến thực phẩm bổ dưỡng phải đắt tiền

Trong bối cảnh giá thịt bò duy trì ở mức cao và thịt heo thường xuyên biến động theo cung cầu, thịt gà trở thành lựa chọn ổn định hơn trong nhiều năm qua.

Tại các chợ, mức giá thịt gà khá đa dạng tùy giống và phương thức nuôi. Gà công nghiệp phổ biến trong khoảng 40.000-60.000 đồng/kg. Gà ri thường dao động 50.000-70.000 đồng/kg, còn gà ta có thể lên đến 120.000-150.000 đồng/kg.

Giá thịt gà dao động 40.000-150.000 đồng/kg tùy giống và cách nuôi (Ảnh: Getty).

Dù có sự khác biệt giữa các loại, mặt bằng giá của thịt gà nhìn chung vẫn dễ tiếp cận hơn so với nhóm thịt đỏ.

Sự ổn định này phản ánh đặc điểm riêng của ngành chăn nuôi gia cầm. Các mô hình thâm canh hiện đại đã rút ngắn chu kỳ nuôi gà thịt xuống còn 40-50 ngày. Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn lên tới 1,6:1 (tức là cứ 1,6kg thức ăn thì tăng được 1kg trọng lượng), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 6:1 và 3:1 của bò và heo.

Các báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc trong nhiều năm liền ghi nhận gia cầm là nhóm có hiệu suất chuyển đổi thức ăn tốt nhất trong ngành chăn nuôi. Con số này thấp hơn nhiều so với bò hay heo, những loài cần lượng thức ăn lớn và thời gian sinh trưởng dài hơn.

Khi chi phí nuôi thấp và thời gian thu hoạch ngắn, giá bán được giữ ở mức ổn định ngay cả khi thị trường chịu ảnh hưởng của biến động nguồn cung.

Từ góc nhìn tiêu dùng, sự khác biệt này thể hiện rất rõ trong bữa ăn gia đình. Với số tiền dành cho 500g thịt bò, nhiều gia đình có thể mua được 1 con gà để chế biến thành 2-3 món khác nhau. Đây là lý do thịt gà thường được xem là lựa chọn có hiệu quả chi phí tốt, đặc biệt trong giai đoạn giá thực phẩm liên tục tăng.

Nguồn dinh dưỡng toàn diện

Giá trị dinh dưỡng của thịt gà thường bị xem nhẹ so với các loại thịt đỏ, trong khi dữ liệu phân tích cho thấy điều ngược lại.

Một khẩu phần 100g ức gà cung cấp 24,6 g protein và chỉ khoảng 1,2 g chất béo. Đây là mức đạm cao nhưng ít mỡ, phù hợp với người luyện tập thể thao và những người cần duy trì cân nặng lành mạnh.

Thành phần axit amin của ức gà tương đồng với nhu cầu của cơ thể và khả năng tiêu hóa đạt khoảng 94%, cao hơn mức 89% của thịt bò. Nhờ đó, cơ thể dễ hấp thụ và sử dụng lượng đạm này hơn.

Ức gà giàu đạm, ít mỡ, là lựa chọn phổ biến cho người tập thể thao và những ai muốn duy trì cân nặng lành mạnh (Ảnh: Getty).

Thịt gà còn là nguồn selen quan trọng trong khẩu phần. Cùng trọng lượng 100g, lượng selen trong thịt gà khoảng 12,4µg, cao gấp đôi so với thịt heo.

Giá trị dinh dưỡng của thịt gà không chỉ nằm ở phần ức, mà mỗi bộ phận đều mang đặc điểm riêng và đóng góp các vi chất khác nhau cho bữa ăn.

Thịt đùi là nguồn sắt tự nhiên với khoảng 1,3mg sắt trong mỗi 100g. Khi ăn cùng thực phẩm giàu vitamin C, khả năng hấp thu sắt được tăng lên, hỗ trợ tốt cho những người có nguy cơ thiếu máu.

Gan gà lại nổi bật với hàm lượng vitamin A. Lượng vitamin A trong gan gà cao hơn nhiều loại thực phẩm phổ biến khác, thậm chí gấp khoảng 25 lần so với sữa tính theo trọng lượng tương đương.

Chính sự đa dạng này tạo nên ưu thế của thịt gà trong dinh dưỡng hằng ngày. Một con gà có thể đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ bổ sung đạm dễ tiêu cho trẻ nhỏ đến cung cấp vi chất cho người lớn tuổi. Với khả năng kết hợp nhiều bộ phận cho nhiều món ăn, thịt gà mang lại sự linh hoạt mà không phải loại thịt nào cũng có.

Món quà kép bảo vệ môi trường và sức khỏe

Lựa chọn thịt gà không chỉ là một quyết định kinh tế mà còn là một hành động bảo vệ môi trường. Dữ liệu từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho thấy việc sản xuất 1kg thịt gà chỉ thải ra 1/9 lượng khí nhà kính và 1/3 lượng nước so với thịt bò.

Thịt gia cầm được đánh giá có phát thải thấp, phù hợp xu hướng ăn uống ít phát thải ở nhiều quốc gia (Ảnh: Getty).

Những con số này lý giải vì sao thịt gia cầm được nhiều chuyên gia xếp vào nhóm protein có dấu chân carbon thấp. Trong bối cảnh nhiều quốc gia khuyến khích chế độ ăn ít phát thải, xu hướng giảm thịt đỏ và tăng tiêu thụ thịt gia cầm trở thành hướng đi được đồng thuận rộng rãi.

Đối với các gia đình trung lưu coi trọng chất lượng cuộc sống, việc chọn tiêu thụ thịt gà có thể giảm lượng khí thải carbon dioxide khoảng 1,5 tấn mỗi năm, tương đương với khả năng hấp thụ carbon của việc trồng 80 cây thông.

Chất lượng thịt gà trên thị trường cũng được cải thiện nhờ sự nâng cấp của chuỗi cung ứng. Hệ thống truy xuất nguồn gốc giúp kiểm soát chặt chẽ từ khâu chăn nuôi đến khi sản phẩm được bày bán tại siêu thị. Công nghệ chuỗi lạnh được ứng dụng rộng rãi hơn, cho phép thịt gà tươi được đưa đến nhiều tỉnh thành trong vòng 48 giờ mà vẫn giữ được độ an toàn và độ tươi.

Khi đợt lạnh lại ập đến, một món gà được chế biến tỉ mỉ không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn cung cấp dinh dưỡng toàn diện cho cơ thể trong mùa đông, cũng là cách bạn thể hiện cam kết sống bền vững với môi trường.

Thực phẩm bổ dưỡng đôi khi không phải là món ăn đắt nhất mà là món phù hợp nhất với cơ thể và với cách sống mà mỗi gia đình hướng tới.