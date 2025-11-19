Bàn tay vàng ngoại tiêu hóa và những ca phẫu thuật níu giữ sinh mạng người bệnh

Chọn con đường khó vì đó là điều người bệnh cần nhất ở các bác sĩ

Khi nhiều bạn bè còn loay hoay tìm hướng đi, bác sĩ Quân đã chọn con đường gai góc nhất - ngoại tiêu hóa gan mật tụy, nơi mỗi ca mổ là cuộc đua với thời gian và giới hạn của con người. “Mỗi ca phẫu thuật ngoại tiêu hóa giống như đi trên một sợi dây căng - chỉ cần sai một ly, sinh mạng người bệnh có thể mất đi. Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy khiến tôi gắn bó hơn với nghề, vì đó là lúc người bệnh cần bác sĩ nhất,” ông chia sẻ.

Gần 20 năm gắn bó với nghề, ông đã trải qua vô số đêm trắng cấp cứu, những ca mổ kéo dài nhiều giờ, những khoảnh khắc phải đưa ra quyết định sống còn trong tích tắc. Có khi mệt mỏi đến rã rời, nhưng ánh mắt biết ơn, nụ cười hồi phục của bệnh nhân luôn là nguồn năng lượng giúp ông bước tiếp.

Trong số hàng nghìn ca phẫu thuật ông đã thực hiện, một ca bệnh khiến ông không thể quên là một nam bệnh nhân 33 tuổi đến khám vì đau bụng, đi tiêu lỏng nhiều lần trong ngày và sụt cân nhanh. Sau khi làm xét nghiệm chuyên sâu (CT - Scan, CEA,..) và nội soi đại trực tràng có gây mê sinh thiết: kết quả nội soi ghi nhận u đại tràng góc gan và giải phẫu bệnh: Carcinoma tuyến biệt hóa vừa.

Bác sĩ Quân và ê-kíp trong một ca phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

“Đây không phải là một vị trí phức tạp nhưng nhớ mãi mà vì đây là một bệnh nhân trẻ, khi đến có cả người vợ trẻ và con nhỏ đi cùng. Bệnh nhân chỉ sợ không còn sống để chăm sóc vợ con nên có những hành động như phó thác, dặn dò người thân trước khi đi mổ”, bác sĩ Quân nhớ lại.

Ca phẫu thuật cắt đại tràng phải mở rộng và nạo vét hạch qua nội soi kéo dài chỉ gần hai giờ, không khó với người giàu kinh nghiệm như bác sĩ Quân. Nhưng những hình ảnh của người bệnh và vợ con anh cứ luôn ẩn hiện trong tâm trí ông suốt quá trình mổ, khiến ông quyết tâm bằng mọi giá phải giành lại bệnh nhân từ tử thần. Năm ngày sau mổ, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, ăn uống tốt - kết quả khiến cả ê-kíp thở phào hạnh phúc.

Thành tựu lớn nhất của người bác sĩ là thay đổi cuộc đời của bệnh nhân

Dù là bác sĩ, nhà nghiên cứu hay nhà quản lý, điều khiến TS.BS Nguyễn Thanh Quân tự hào nhất vẫn là niềm tin và nụ cười hồi phục của bệnh nhân.

Ông nhớ mãi một bệnh nhân nữ ngoài 40 tuổi, mắc ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển. Khi nhập viện, chị gầy yếu, ánh mắt đầy lo sợ. Trong ca mổ, ông nhận thấy khối u đã lan rộng, tiên lượng rất xấu. Sau phẫu thuật, chị nắm tay ông và nói: “Em không sợ chết, chỉ mong được sống thêm ít lâu để thấy con vào đại học”.

Câu nói đó khiến bác sĩ Quân nghẹn ngào. Từ khoảnh khắc ấy, ông càng thấm thía rằng nghề y không chỉ là chữa bệnh, mà còn là giữ lại niềm hy vọng, dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi nhất. Nhiều năm sau, ông nhận được tấm thiệp chúc Tết từ chính bệnh nhân, kèm dòng chữ: “Bác sĩ ơi, con em vào đại học rồi”. Đó là lúc ông hiểu rằng, thành tựu lớn nhất của nghề y không nằm ở giải thưởng hay danh xưng, mà ở chỗ mình đã góp phần thay đổi một cuộc đời.

Bác sĩ Quân mong muốn phát triển mạnh các kỹ thuật nội soi nâng cao và phẫu thuật ít xâm lấn, tiến tới triển khai phẫu thuật robot tại Vinmec Cần Thơ (Ảnh: BVCC).

Với bác sĩ Quân, phẫu thuật không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự thấu cảm. Mỗi ca mổ là một hành trình mà ở đó, ông không chỉ chữa lành phần cơ thể, mà còn xoa dịu nỗi lo của người bệnh và người thân. Vì vậy, ông tâm niệm: “Mổ như thể đó là người thân của chính mình”. Câu nói tưởng chừng giản dị ấy trở thành kim chỉ nam cho mọi quyết định trong phòng mổ - nơi đôi tay không chỉ cần vững vàng, mà còn phải ấm áp tình người.

Cũng chính triết lý ấy đã khiến ông quyết định gắn bó và cống hiến tại Bệnh viện Đa Khoa Vinmec Cần Thơ - nơi ông tìm thấy sự đồng điệu trong sứ mệnh “lấy người bệnh làm trung tâm”. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, quy trình điều trị chuẩn quốc tế và đội ngũ y bác sĩ tận tâm, Vinmec là nơi ông có thể toàn tâm dành trọn chuyên môn và tình yêu nghề để mang lại sự sống, niềm tin và hy vọng cho người dân miền Tây.

Đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, bác sĩ Quân muốn phát triển mạnh các kỹ thuật nội soi nâng cao và phẫu thuật ít xâm lấn, tiến tới triển khai phẫu thuật robot tại Vinmec Cần Thơ. Mục tiêu là giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục, tối ưu độ chính xác và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người bệnh.

Song song đó, ông chú trọng đào tạo đội ngũ kế cận và hợp tác chuyên môn với các trung tâm lớn trong và ngoài hệ thống Vinmec, để mọi kỹ thuật mới đều được triển khai bài bản và hiệu quả.

Từ những năm tháng đầu cầm dao mổ đến hiện tại, TS.BS Nguyễn Thanh Quân vẫn giữ nguyên kim chỉ nam giản dị: “Làm nghề y bằng cái tâm và sự chính xác”. Và hành trình của ông tại Vinmec Cần Thơ hôm nay với những ca mổ ít xâm lấn, những nụ cười hồi phục và những giá trị nhân văn lan tỏa chính là minh chứng sống động cho điều đó.