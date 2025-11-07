Bộ Y tế nói về quy định ưu tiên mua nhà ở xã hội trong Dự thảo Luật Dân số

Ngày 7/11, thông tin với báo chí về Dự thảo Luật Dân số, ông Lê Thanh Dũng cho biết, thời gian qua, dư luận xôn xao về thông tin, cho rằng nam giới có 2 con nhưng không có vợ thuộc nhóm đối tượng ưu tiên được mua nhà xã hội. Nhiều người lo ngại về khoảng trống pháp lý, thậm chí giả ly hôn để đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.

"Trong Dự thảo Luật Dân số nêu rõ, nam giới có 2 con mà vợ đã chết, thuộc nhóm được ưu tiên mua nhà ở xã hội", ông Dũng thông tin.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số thông tin rõ về quy định nam giới có 2 con đẻ, nhưng vợ đã chết được xếp vào nhóm ưu tiên mua nhà ở xã hội trong Dự thảo Luật Dân số (Ảnh: Trần Minh).

Cục trưởng Cục Dân số cho biết thêm, có nhiều đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội, trong đó có cả phụ nữ sinh đủ 2 con. Với nam giới, quy định trong dự thảo nêu rõ, nam giới có 2 con nhưng vợ đã chết, tránh khoảng trống pháp lý như mạng xã hội đồn thổi.

Ông Dũng thông tin, trước khi trình lên Quốc hội, Dự thảo Luật Dân số được tham vấn ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học để hoàn thiện, tránh khoảng trống pháp lý.

Theo lãnh đạo Cục Dân số, Dự thảo Luật Dân số bổ sung nhiều nội dung mới của Pháp lệnh Dân số, phù hợp với công tác dân số trong giai đoạn mới.

Hiện mức sinh trên toàn quốc đang có xu hướng giảm dưới mức sinh thay thế, giảm từ 2,11 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 2,01 con/phụ nữ (năm 2022), xuống 1,96 con/phụ nữ (2023), và năm 2024 là 1,91 con/phụ nữ. Đây là mức sinh thấp nhất trong lịch sử và được dự báo là sẽ tiếp tục giảm trong các năm tiếp theo.

Vì thế, mục tiêu duy trì mức sinh thay thế rất quan trọng. Trong Dự thảo Luật Dân số đưa ra nhiều chính sách như tăng thời gian nghỉ thai sản thêm 1 tháng với phụ nữ, nam giới được nghỉ 5 ngày làm việc khi vợ sinh con, hỗ trợ tài chính khi sinh con, bổ sung tiêu chí ưu tiên được mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở... nhằm thúc đẩy các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế trao đổi tại buổi gặp mặt báo chí (Ảnh: Trần Minh).

Dự thảo luật này quy định nhiều hành vi bị nghiêm cấm như lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Luật này; cưỡng bức, ép buộc, khuyến khích, động viên, tư vấn việc phá thai vì lý do giới tính; kỳ thị, phân biệt đối xử trong chăm sóc sức khỏe sinh sản; nhân bản người vô tính...

Dự thảo luật quy định hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Theo ông Dũng, dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân số và Phát triển có mối quan hệ hữu cơ, chặt chẽ, vừa là mục tiêu vừa là động lực của nhau.

Dân số là trung tâm, mục tiêu và động lực của phát triển, phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện nâng cao chất lượng dân số và yếu tố dân số được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển các cấp.

Dự thảo Luật Dân số đã thể chế hóa việc chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển thông qua việc tập trung quy phạm hóa 4 chính sách lớn: Duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, thích ứng với già hóa dân số, dân số già, và nâng cao chất lượng dân số.

Dự thảo Luật Dân số đang được trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.