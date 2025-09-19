Nuốt phải kẹp tóc, bé gái 5 tuổi nhập viện cấp cứu

Ngày 19/9, Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ thông tin về trường hợp bệnh nhi bị mắc kẹt dị vật là chiếc kẹp tóc trong thực quản, các bác sĩ đã thực hiện nội soi gắp dị vật ra ngoài an toàn.

Trước đó, ngày 16/9, bé gái được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ cấp cứu, trong tình trạng đau rát họng. Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng một giờ trước khi nhập viện, trẻ chơi ở lớp, ngậm kẹp tóc rồi vô tình nuốt phải. Trẻ được đưa đến cơ sở y tế gần trường, rồi nhanh chóng chuyển viện khi phát hiện có dị vật.

Hình ảnh chụp phim X-quang cho thấy bệnh nhi có dị vật mắc sâu trong thực quản. Các bác sĩ đã thực hiện nội soi bằng ống cứng và gắp dị vật ra ngoài.

Hình ảnh chụp X-quang xác định dị vật mắc tại thực quản (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BSCKI Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, dị vật được lấy ra là một chiếc kẹp tóc nhựa, nhiều góc cạnh. Với dị vật sắc nhọn, nếu thao tác không đúng, dị vật có thể gây rách niêm mạc, chảy máu, thậm chí thủng thực quản. Vì vậy, thủ thuật này cần có ê-kíp chuyên môn phối hợp chặt chẽ để đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhi.

Dị vật mắc trong thực quản bệnh nhi được lấy ra an toàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Đến nay, sau 3 ngày thực hiện thủ thuật, trẻ tỉnh táo, có thể ăn được thức ăn nguội, mềm và dự kiến có thể xuất viện.

BS Quỳnh cho biết, dị vật đường ăn ở trẻ em là tình trạng khá thường gặp, đặc biệt với những vật nhỏ như kẹp tóc, đồng xu, pin cúc áo…

Khi mắc kẹt, chúng có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ (đau họng, nuốt vướng, tiết nhiều nước bọt) đến nặng (nôn ói, đau ngực, khó thở). Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, dị vật có thể gây loét, viêm, thậm chí thủng thực quản, biến chứng nặng nề có thể đe dọa tính mạng trẻ.

Vì thế, cha mẹ cần để mắt đến trẻ, không cho trẻ chơi các đồ chơi nhỏ, dạy trẻ không cho các vật dụng nhỏ, đồ chơi, pin...vào miệng. Khi trẻ bị hóc dị vật, tuyệt đối không tự ý can thiệp bằng cách móc họng, cho trẻ ăn uống thêm hay áp dụng các mẹo dân gian.

"Việc xử trí sai cách có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây tổn thương nặng hơn. Giải pháp an toàn nhất là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử trí kịp thời", BS Quỳnh khuyến cáo.