Nước hạt chia có thực sự tốt cho bạn?

Hạt chia là những hạt nhỏ, đen và trắng từ cây Salvia hispanica. Chúng giàu chất dinh dưỡng như protein và chất xơ.

Nhiều người thích sử dụng hạt chia trong các loại bánh nướng và bánh pudding thuần chay hoặc rắc chúng lên salad.

Một số người uống hạt chia trong nước. Khi bạn ngâm hạt chia trong nước, chúng sẽ hấp thụ chất lỏng. Hạt chia có thể to gấp 12 lần kích thước ban đầu khi ngâm. Kết quả là một hỗn hợp dạng gelatin có kết cấu hơi dai, tương tự như những viên trân châu sắn thu nhỏ.

Nước hạt chia chỉ có hai thành phần: hạt chia và nước. Hạt chia có nhiều lợi ích sức khỏe và có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống.

Nước hạt chia mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe (Ảnh minh họa: W.I).

Chúng là nguồn chất xơ, protein, chất béo không bão hòa và chất chống oxy hóa dồi dào. Chúng cũng bao gồm một số vi chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm canxi, sắt, magie, phốt pho, kẽm, vitamin B.

Những lợi ích sức khỏe của nước hạt chia

Theo Healthline, uống nước hạt chia như một phần của chế độ ăn uống bổ dưỡng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Có thể giúp giảm huyết áp cao

Một hợp chất chống oxy hóa trong hạt chia gọi là axit chlorogenic, cùng với các chất dinh dưỡng thực vật có lợi khác, có thể giúp giảm huyết áp cao.

Có thể giúp giảm viêm

Các chất chống oxy hóa khác trong hạt chia, bao gồm axit caffeic, có thể có tác dụng chống viêm. Viêm mãn tính có thể góp phần gây ra nhiều bệnh khác nhau, bao gồm bệnh tim mạch và ung thư.

Lợi ích cho sức khỏe tim mạch

Hạt chia rất giàu chất xơ và chứa axit béo omega-3 có tên là axit alpha-linolenic (ALA). Chế độ ăn giàu chất xơ, omega-3 và chất chống oxy hóa có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Bạn có thể hấp thụ ALA tốt hơn khi ăn hạt chia xay so với hạt chia nguyên hạt.

Hỗ trợ sức khỏe xương

Hạt chia cũng chứa các khoáng chất như phốt pho, magie, canxi, mangan, đồng, selen và sắt, có thể hỗ trợ sức khỏe xương.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hạt chia, do có chất xơ hòa tan, có thể giúp hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và tiểu đường type 2.

Lợi ích tiềm năng cho da

Các axit béo trong hạt chia tốt cho da và nước uống có thể giúp duy trì độ ẩm cho da.

Hỗ trợ tiêu hóa

Hạt chia có nhiều chất xơ, giúp tăng khối lượng phân và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi. Chất xơ cũng cung cấp các chất dinh dưỡng hỗ trợ vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh đường ruột.

Chế độ ăn nhiều chất xơ cũng có thể hỗ trợ duy trì cân nặng và giảm nguy cơ mắc các tình trạng sức khỏe như tiểu đường type 2 và một số loại ung thư.

Nước hạt chia có giúp giảm cân không?

Lý do chính khiến hạt chia được chú ý trong việc giảm cân là khả năng thúc đẩy cảm giác no, nhờ khả năng hấp thụ và hàm lượng chất xơ của chúng.

Hạt chia không chỉ hấp thụ nước trong cốc. Sau khi bạn uống nước hạt chia, hạt ướt sẽ tiếp tục nở ra trong dạ dày bằng cách hấp thụ nước và dịch vị dạ dày.

Chất xơ hòa tan trong hạt chia giúp làm chậm quá trình tiêu hóa thực tế của hạt, giúp bạn no lâu hơn. Điều này chiếm không gian trong dạ dày và giúp giảm cảm giác thèm ăn. Do đó, tác dụng làm no của nước hạt chia có thể giúp ngăn ngừa cơn đói và giảm lượng calo tổng thể. Điều này có thể dẫn đến giảm cân.

Tác dụng phụ của nước hạt chia

Không có loại thực phẩm nào có thể thay thế được chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng. Một chế độ ăn uống tổng thể ưu tiên nhiều loại thực phẩm ít chế biến, giàu chất dinh dưỡng như hạt chia có thể hỗ trợ giảm cân và sức khỏe tổng thể.

Mặc dù nước hạt chia có thể là một phần của chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng điều quan trọng là không nên chỉ dựa vào nó để giảm cân hoặc bất kỳ mục tiêu sức khỏe nào. Cơ thể bạn cần nhiều loại chất dinh dưỡng khác nhau để thực hiện các chức năng thiết yếu.

Táo bón

Tránh tiêu thụ một lượng lớn nước hạt chia. Thay vào đó, hãy đưa nó vào chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể. Nhìn chung, một khẩu phần hạt chia tương đương với khoảng 2 thìa canh (20g).

Nếu bạn không uống đủ nước, lượng chất xơ cao và khả năng hấp thụ của hạt chia có thể làm tăng nguy cơ táo bón nếu bạn tiêu thụ một lượng lớn. Táo bón liên quan đến lượng chất xơ cao thường xảy ra nếu bạn không uống đủ nước.

Đặc biệt, nếu bạn mới dùng hạt chia hoặc bất kỳ loại thực phẩm giàu chất xơ nào, hãy đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Đau dạ dày

Chất xơ trong hạt chia cũng có thể làm đau dạ dày nếu bạn chưa quen ăn nhiều nguồn chất xơ trong chế độ ăn uống. Nếu bạn mới dùng hạt chia và nước hạt chia, bạn có thể bắt đầu với lượng nhỏ và tăng dần từ đó.

Một số người, bao gồm những người mắc bệnh viêm ruột hoặc một số tình trạng sức khỏe tiêu hóa nhất định, có thể cần tránh các loại thực phẩm giàu chất xơ trong thời gian bùng phát bệnh.