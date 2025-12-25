Dàn UAV vận chuyển liên viện đầu tiên cất cánh trên bầu trời Thủ đô (video: Minh Nhật - Thương Huyền).

Ngày 25/12, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế.

Mô hình nhằm ứng dụng công nghệ bay tầm thấp vào lĩnh vực y tế, góp phần rút ngắn thời gian luân chuyển, nâng cao tính chủ động, năng lực phản ứng nhanh và hiệu quả công tác chuyên môn, đặc biệt trong bối cảnh giao thông đô thị đông đúc hoặc các tình huống cần xử lý gấp.

Mô hình sử dụng thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ, được thiết kế riêng cho thử nghiệm vận chuyển y tế, bảo đảm đủ điều kiện an toàn và pháp lý để cấp phép bay trong bán kính khoảng 10km.

Thiết bị bay UAV có tốc độ hành trình lên tới 60km/h, bán kính hoạt động là 15km, được tích hợp camera giám sát hành trình theo thời gian thực. Quãng đường giao thí điểm từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm 8km đường chim bay chỉ mất khoảng 10 phút là hoàn thành.

Các UAV này có thể cất và hạ cánh thẳng đứng, vận hành với tốc độ cao, hành trình ổn định.

Độ cao khai thác nằm trong không gian dưới 120m. UAV được thiết kế chuyên biệt cho vận chuyển y tế, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về độ ổn định, độ chính xác và an toàn khi vận hành trong không gian đô thị.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng một thiết bị công nghệ, mô hình UAV vận chuyển y tế còn là minh chứng rõ nét cho chuyển đổi số y tế đi vào thực chất, gắn công nghệ với nhu cầu thực tiễn của người dân.

“Từ mô hình thí điểm này, thành phố sẽ hướng tới xây dựng hệ thống y tế thông minh, hiện đại, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân”, ông Diện nhấn mạnh.

PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ: “Mô hình vận chuyển mẫu sinh phẩm ứng dụng UAV được Bệnh viện kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian vận chuyển, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp, tăng cường an toàn sinh học, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, hỗ trợ hiệu quả y tế tuyến dưới, nhất là ở những khu vực còn khó khăn về hạ tầng, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, gắn kết y tế với công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

Khoang chứa thuốc và vật tư y tế được niêm phong, bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh y tế; lộ trình bay được kiểm soát chặt chẽ, tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không và quản lý không gian bay đô thị.

Mỗi tuyến dự kiến thực hiện 2 chuyến bay mỗi ngày. Trong trường hợp phát sinh nhu cầu đột xuất từ các cơ sở y tế, sau khi được các cơ quan quản lý nhà nước cho phép, Bưu điện Việt Nam sẽ chủ động tăng cường thiết bị và tần suất vận chuyển nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của các cơ sở y tế.

Mô hình máy bay thử nghiệm sẽ được nâng cấp dần để đạt tầm bay xa khoảng 20km, trọng tải phù hợp với vận chuyển y tế khoảng 10kg. UAV bay theo lộ trình được thiết lập và giám sát chặt chẽ, phù hợp với không gian bay tầm thấp tại khu vực đô thị và tuân thủ đầy đủ các quy định về an toàn, an ninh.

Đặc biệt, mô hình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm công bằng y tế, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở, như trạm y tế xã, phường, thông qua việc kết nối nhanh chóng, hiệu quả với các cơ sở y tế tuyến trên.

Người vận hành được đào tạo kỹ càng, bài bản về kỹ thuật vận hành.

Việc triển khai mô hình giúp người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, qua đó góp phần giảm thời gian chờ đợi và nâng cao hiệu quả điều trị. Đồng thời, mô hình cũng hỗ trợ kết nối tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

Ảnh: Mạnh Quân