Prudential Việt Nam lan tỏa yêu thương mùa Giáng sinh đến bệnh nhi qua hoạt động cộng đồng

Sự kiện này là một phần trong chuỗi “Trao gửi yêu thương” mà Prudential khởi xướng với các hoạt động như: trao quà, học bổng cho học sinh nghèo, cứu trợ khẩn cấp, mở ATM gạo cho bà con vùng bị thiên tai cùng nhiều hoạt động đóng góp ý nghĩa khác cho cộng đồng trong suốt 26 năm đồng hành cùng Việt Nam.

Đại diện Prudential Việt Nam trao biểu trưng hỗ trợ cho Đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Có mặt tại sự kiện, đại diện Prudential Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và lãnh đạo bệnh viện đã cùng trao tặng quà đại diện các bệnh nhi. Những phần quà bao gồm sữa, bánh kẹo, đồ chơi và đặc biệt những chú gấu bông được quyên góp từ chính nhân viên Prudential trong chương trình kêu gọi nội bộ diễn ra trước đó.

Chương trình “Trao gửi yêu thương" mùa Giáng sinh cho các bệnh nhi vừa được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) chiều 12/12 (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Theo Prudential, chương trình năm nay có sự tham gia của đông đảo nhân viên và tư vấn viên tại các văn phòng, đóng góp hàng trăm gấu bông, hoạt động này khuyến khích nhân viên chung tay tạo tác động tích cực cho cộng đồng, thể hiện văn hóa sẻ chia và tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Các nhân viên Prudential hưởng ứng hoạt động đóng góp gấu bông cho các bé bệnh nhi (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Ông Conor Martin O'Neill, Phó tổng giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam, chia sẻ: “Với Prudential, trách nhiệm cộng đồng không chỉ là một cam kết dài hạn mà là cách chúng tôi thực hiện sứ mệnh "Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt".

Hơn 25 năm đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, chúng tôi luôn kiên định trong hành trình hỗ trợ trẻ em bằng những hành động thiết thực - từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến cứu trợ thiên tai. Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình này để mang nhiều cơ hội hơn đến thế hệ tương lai”.

Ông Conor Martin O'Neill, Phó tổng giám đốc Tài chính Prudential Việt Nam, hóa trang thành ông già Noel mang đến những món quà ý nghĩa và niềm vui trong mùa Giáng Sinh này (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Sau TPHCM, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Bệnh viện Nhi Hà Nội vào ngày 22/12, dự kiến tiếp tục trao quà cho hàng trăm bệnh nhi khác, qua đó lan tỏa hành trình yêu thương đến nhiều gia đình hơn trong dịp cuối năm.

Song song các hoạt động mùa lễ hội, Prudential Việt Nam thời gian qua liên tục triển khai những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Từ tháng 10 đến nay, trước những thiệt hại do mưa lũ tại miền Bắc và miền Trung, Prudential đã hỗ trợ hơn 5 tỷ đồng nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tháng 11, doanh nghiệp cũng được vinh danh tại Saigon Times CSR 2025 với danh hiệu “Doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu cho cộng đồng”.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - tham gia hoạt động trao quà cho các bệnh nhi (Ảnh: Prudential Việt Nam).

Trong 26 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, Prudential đã đồng hành năm thứ 25 với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Tính từ năm 2000 đến nay, Prudential đã đóng góp hơn 15 tỷ đồng, hỗ trợ hàng nghìn trẻ em thông qua các chương trình thiết thực như xây dựng lớp học, hỗ trợ trẻ khuyết tật, trao học bổng, phẫu thuật mắt, khám mắt học đường và cứu trợ bão lũ.

Với chuỗi hoạt động “Trao gửi yêu thương”, Prudential tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng trẻ em và các gia đình khó khăn, góp phần tạo nên một mùa Giáng Sinh ấm áp và nhân văn hơn cho cộng đồng.