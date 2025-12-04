Hành trình 35 năm hồi sinh hàng nghìn trẻ có dị tật sinh dục phức tạp

Năm 1999, bé Ma Thị Diễm, khi mới 9 tháng tuổi được chẩn đoán lộ bàng quang bẩm sinh. Đây được đánh giá là một trong những dị tật phức tạp nhất thế giới. Tại Việt Nam ở thời điểm đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) là đơn vị duy nhất có thể thực hiện phẫu thuật khắc phục dị tật này.

"Nhờ được ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 phẫu thuật, sau 25 năm, cháu đã khỏe mạnh, được học hành và lập gia đình", bố Diễm - ông Mai Thành - nghẹn ngào chia sẻ.

Trường hợp của Diễm là một trong những ca bị lộ bàng quang đầu tiên được phẫu thuật thành công tại Việt Nam. Chính những ca bệnh năm ấy đã mở đầu cho hành trình 35 năm điều trị, phẫu thuật dị tật tiết niệu - sinh dục đầy tự hào của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Ngày 4/12, bệnh viện được Tổ chức International Volunteers in Urology (IVUmed), Hoa Kỳ, chính thức vinh danh là Trung tâm Niệu nhi xuất sắc (Pediatric Urology Center of Excellence) đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cùng Trưởng đại diện IVUmed chúc mừng đội ngũ khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: Diệu Linh).

Chia sẻ tại buổi lễ, BSCKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc bệnh viện cho biết, đây là trung tâm thứ ba mang danh hiệu xuất sắc quốc tế của bệnh viện, sau Trung tâm Khe hở môi - vòm miệng và Trung tâm Tim mạch nhi.

"Từ những năm 1990, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như Interplast (1992-1993) và sau này là IVUmed, chúng tôi đã từng bước làm chủ và phát triển hầu hết các kỹ thuật phẫu thuật niệu nhi phức tạp nhất hiện nay", bác sĩ cho hay.

Hành trình bắt đầu từ năm 1989-1990, khi đoàn Interplast (tiền thân của IVUmed) lựa chọn Bệnh viện Nhi đồng 1 làm điểm đến để hỗ trợ và chuyển giao các kỹ thuật phẫu thuật cho trẻ em mắc các dị tật bẩm sinh.

Năm 1994, đoàn trở lại Việt Nam để trực tiếp "cầm tay chỉ việc", chuyển giao các phẫu thuật tiết niệu - sinh dục nhi cho Bệnh viện Nhi đồng 1. Đặc biệt, kỹ thuật phẫu thuật điều trị lộ bàng quang - một trong những dị tật phức tạp nhất thế giới - được chuyển giao thành công. Tại thời điểm đó, cả nước chưa có bệnh viện nào thực hiện được.

Từ nền tảng ấy, trong hơn ba thập kỷ tiếp theo, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã làm chủ nhiều kỹ thuật điều trị các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu - sinh dục như lỗ tiểu thấp kèm dương vật nhỏ, rối loạn phát triển giới tính, thận ứ nước nặng, thận/niệu quản đôi, sỏi tiết niệu trẻ em…

Phái đoàn IVUmed hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật cho các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (Ảnh: BV).

Theo BSCKII Lê Thanh Hùng, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhi đồng 1, chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ, từ năm 2019 đến nay, số lượt khám và điều trị tại trung tâm đã tăng từ 3.000 lên hơn 12.000 lượt mỗi năm.

Tổng cộng, trung tâm đã tiếp nhận hơn 50.000 lượt bệnh nhi và thực hiện thành công hơn 8.000 ca phẫu thuật, trong đó có hàng nghìn ca phức tạp, dù phải trải qua giai đoạn dịch Covid-19 đầy khó khăn.

Đặc biệt, tỉ lệ biến chứng luôn được duy trì ở mức cực thấp, khẳng định độ an toàn và hiệu quả điều trị tối ưu.

Bệnh viện cũng thường xuyên hỗ trợ cho các bệnh viện của nhiều địa phương và được mời tham gia nhiều ca mổ khó trên cả nước. Gần đây nhất là ca phẫu thuật phức hợp dị tật sinh dục hiếm gặp bé Song Nhi - một trong những ca phẫu thuật tách rời hai bé song sinh khó nhất Đông Nam Á.

"Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang hoàn thiện đề án ghép thận nhi, đã được thẩm định giai đoạn 1, sẵn sàng chia sẻ bệnh nhân với Bệnh viện Nhi đồng 2 để cùng giải quyết nhu cầu rất lớn hiện nay", bác sĩ Hùng phát biểu.

Để đạt được danh hiệu "Trung tâm xuất sắc", Bệnh viện Nhi đồng 1 đã đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, phù hợp với chuẩn mực quốc tế về chuyên môn lâm sàng và năng lực phẫu thuật, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cơ sở hạ tầng...