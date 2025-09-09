Những điểm đáng chú ý về vaccine ung thư của Nga

Hiệu quả vaccine ung thư của Nga

Tờ The Week đưa tin, mới đây, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y sinh Liên bang Nga (FMBA) thông báo vaccine ung thư dựa trên công nghệ mRNA có tên là Enteromix đã hoàn thành thử nghiệm tiền lâm sàng và sẵn sàng sử dụng.

“Vaccine đã sẵn sàng để sử dụng, chúng tôi đang chờ sự cho phép", bà nói trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo địa phương.

Theo bà, các nghiên cứu đã chứng minh vaccine an toàn khi sử dụng lặp lại và có hiệu quả.

Các nhà nghiên cứu quan sát thấy kích thước và sự phát triển của khối u giảm đi, khoảng 60-80%. Nó cũng cho thấy tỷ lệ sống sót của bệnh nhân được cải thiện.

Vaccine sẽ được sử dụng đầu tiên với ung thư đại trực tràng.

Sự thành công của vaccine ung thư Enteromix mở ra một bước đột phá tiềm năng trong điều trị ung thư (Ảnh: Economictimes).

Theo một báo cáo của News18, các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I có 48 tình nguyện viên tham gia. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng được báo cáo và bệnh nhân dung nạp tốt điều trị.

Không giống như các phương pháp điều trị ung thư thông thường như hóa trị và xạ trị, Enteromix hoạt động bằng cách nhắm mục tiêu và loại bỏ các tế bào ung thư mà không làm hỏng mô khỏe mạnh. Enteromix kết hợp 4 loại virus vô hại đã được thiết kế lại để “săn lùng” các tế bào ung thư và đào tạo hệ thống miễn dịch cơ thể để chống trả. Vaccine được cá nhân hóa cao.

Với các thử nghiệm lâm sàng đã hoàn thành, Enteromix hiện cần sự chấp thuận từ Bộ Y tế Nga.

Enteromix được phát triển như thế nào?

Hầu hết mọi người đều quen thuộc với vaccine được sử dụng để ngăn ngừa nhiễm trùng như bệnh sởi và thủy đậu. Cơ chế là hệ thống miễn dịch được đào tạo để nhận ra và phản ứng với các tác nhân có hại.

Tuy nhiên, một số vaccine có thể được thiết kế để giúp hệ thống miễn dịch xác định và nhắm mục tiêu các tế bào ung thư. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, một số vaccine ung thư cho ung thư tuyến tiền liệt, bàng quang… đang được nghiên cứu.

Theo NDTV, Enteromix ra đời sau nhiều năm nghiên cứu phối hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về X-quang thuộc Bộ Y tế Nga với Viện Sinh học Phân tử Engelhardt thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS).

Vaccine này tận dụng công nghệ mRNA, tương tự như nền tảng cho phép phát triển vaccine Covid-19 nhanh chóng, để tạo ra phản ứng miễn dịch tùy chỉnh chống lại các tế bào ung thư. Theo đó, vaccine huấn luyện hệ thống miễn dịch tiêu diệt tế bào ung thư mà không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Tính cá thể hóa của Enteromix có nghĩa là mỗi liều đều được điều chỉnh phù hợp với bộ gen khối u của từng người, dựa trên các chỉ dấu sinh học và được hỗ trợ bởi những thuật toán phân tích đột biến tiên tiến.

Điểm khác biệt của Enteromix so với các loại vaccine ung thư khác

Không giống như các vaccine ung thư thông thường, thường áp dụng chiến lược "một cỡ cho nhiều người" và hiệu quả còn hạn chế, Enteromix mang đến hai cải tiến quan trọng.

Thứ nhất, thiết kế hoàn toàn cá nhân hóa. Mỗi vaccine được chế tạo dựa trên cấu trúc di truyền của khối u của từng cá nhân, cải thiện tính đặc hiệu mục tiêu và khả năng tương tác miễn dịch.

Enteromix có thể mở ra một kỷ nguyên mới điều trị ung thư cá nhân hóa (Getty Images).

Thứ hai là nền tảng mRNA. Điều này cho phép phát triển nhanh chóng và khả năng mở rộng, điều mà những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ trong lĩnh vực vaccine ung thư còn thiếu. Phương pháp dựa trên mRNA cũng có thể được điều chỉnh nhanh chóng cho các loại ung thư khác nhau.

Sự kết hợp giữa tính cá nhân hóa và tính linh hoạt này đưa Enteromix lên vị trí hàng đầu trong lĩnh vực vaccine điều trị, có khả năng vượt qua những thách thức lâu dài trong lĩnh vực miễn dịch ung thư.

Ý nghĩa đối với bệnh nhân

Nếu Enteromix được cơ quan quản lý phê duyệt và xác nhận rộng rãi hơn, những ý nghĩa của nó sẽ rất sâu rộng.

Đối với bệnh nhân toàn cầu, việc chuyển đổi từ các phương pháp điều trị rộng rãi, khắc nghiệt sang các liệu pháp miễn dịch an toàn hơn, được thiết kế riêng có thể làm giảm tác dụng phụ và cải thiện kết quả.

Tuy nhiên, thận trọng vẫn là điều tối quan trọng. Thành công trong thử nghiệm ban đầu không đảm bảo hiệu quả lâu dài hoặc khả năng khái quát hóa. Các thử nghiệm giai đoạn II và III với quy mô lớn hơn để thực sự xác nhận hiệu quả của vaccine trên các quần thể bệnh nhân lớn hơn.

Sự thành công của vaccine ung thư Enteromix mở ra một bước đột phá tiềm năng trong điều trị ung thư.

Ngành ung thư toàn cầu đang theo dõi sát sao vaccine ung thư này. Nếu những kết quả này được xác nhận thông qua các thử nghiệm quy mô lớn và nghiêm ngặt, Enteromix có thể mở ra một kỷ nguyên mới: Điều trị ung thư cá nhân hóa, hiệu quả và ít tác dụng phụ.