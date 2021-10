Những thực phẩm sẵn có chợ Việt chặn đứng mầm mống ung thư

Dân trí "Viêm mãn tính" với những đợt viêm lặp đi lặp lại trên 3 tháng có thể là nguồn gốc của các bệnh như: ung thư, tim mạch, tiểu đường, viêm khớp, trầm cảm, dị ứng, viêm da dị ứng và Alzheimer.

Dưới đây là những nhóm thực phẩm có khả năng kháng viêm hàng đầu rất sẵn có tại chợ Việt:

Thực phẩm màu tím

Thực phẩm chúng ta ăn thường có màu sắc khác nhau do chứa các chất khác nhau, trong đó các hoạt chất màu tím trong thực phẩm thường có tác dụng chống viêm đáng kinh ngạc.

Ví dụ, quả việt quất, dâu tằm, nho, gạo lứt, cà tím và củ cải đường có màu xanh - tím vì chứa nhiều anthocyanin. Hoạt chất này có khả năng loại bỏ chất oxy hóa gấp 2,5 lần so với vitamin C và ngăn ngừa tổn thương tế bào. Chúng bảo vệ các tế bào, chữa lành vết thương, giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, mắc một số loại ung thư, bảo vệ da khỏi bị tổn thương do ánh nắng mặt trời và ngăn ngừa bệnh tim mạch và bệnh thần kinh.

Các loại rau màu tím như súp lơ, bông cải, cải bắp và cải xoăn chứa các indole, là chất dinh dưỡng có nguồn gốc từ hợp chất lưu huỳnh có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của các chất gây ung thư. Chất gây ung thư làm tăng nguy cơ phát triển ung thư. Tiêu thụ các loại rau này làm giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư cổ tử cung, đại trực tràng và nội mạc tử cung.

Hải sản và các loại hạt

Thực phẩm giàu Omega-3, bao gồm hải sản và các loại hạt, được gọi là "chất lọc máu", có thể giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và giảm mức cholesterol trong cơ thể.

Ngoài ra, các loại hạt chứa nhiều axit alpha-linolenic (ALA) có tác dụng giảm viêm, quả óc chó có hàm lượng cao nhất. Cá thu, cá thu đao, cá cơm và các loại hải sản khác rất giàu EPA và DHA, có thể thúc đẩy sản xuất các chất chống viêm trong cơ thể và ức chế sự xuất hiện của các phản ứng viêm.

Hành, tỏi và rau họ cải

Lưu huỳnh là nguyên tố quan trọng của mô người, có tác dụng hoạt gan, giải độc trong cơ thể người nên cũng có tác dụng ức chế viêm mãn tính.

Sau khi xem xét, đánh giá các nghiên cứu toàn cầu, các báo cáo của Viện nghiên cứu ung thư quốc gia Hoa Kỳ (AICR) cho thấy việc ăn tỏi thường xuyên làm giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, các hợp chất trong tỏi giúp sửa chữa ADN, làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư và giảm viêm.

Ngoài các loại rau thuộc họ allium như hành tây, tỏi tây, hẹ tây và tỏi, các loại rau họ cải như: bắp cải, củ cải, súp lơ cũng rất giàu lưu huỳnh.

Sulforaphane, một hợp chất thực vật giàu lưu huỳnh, được tìm thấy trong các loại rau họ cải có đặc tính chống ung thư mạnh. Nó đã được chứng minh là gây chết tế bào khối u và giảm kích thước khối u trong các nghiên cứu trên động vật và ống nghiệm.

Minh Nhật

Theo EDH