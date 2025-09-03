Căn bệnh ung thư “vua đầu bếp” Gordon Ramsay mắc phải

Theo Los Angeles Times, trên mạng xã hội, Gordon Ramsay chia sẻ hai bức ảnh, một bức chụp băng gạc kéo dài từ má đến cổ. Một bức ảnh khác, chụp cận cảnh, cho thấy vết khâu ngay dưới dái tai của ông.

Ông gửi lời cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng loại bỏ bệnh ung thư, đồng thời khuyên mọi người nên bôi kem chống nắng.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, ung thư da là một trong những loại ung thư phổ biến nhất được chẩn đoán trên toàn thế giới. Ước tính có hơn 1,5 triệu ca mắc mới vào năm 2022.

"Vua đầu bếp" Gordon Ramsay mắc ung thư biểu mô tế bào đáy, một loại ung thư da (Ảnh: Getty images).

Đặc biệt, ung thư biểu mô tế bào đáy, căn bệnh mà Ramsay được chẩn đoán, là một loại ung thư da, không phải u hắc tố và là loại ung thư phổ biến nhất nói chung.

Bác sĩ da liễu Elizabeth Bahar Houshmand (Dallas, Mỹ), cho biết, với ung thư biểu mô tế bào đáy, khả năng di căn chỉ dưới 1%. Thông thường, phương pháp điều trị là phẫu thuật cắt bỏ.

BS Houshmand cho biết việc phát hiện sớm ung thư biểu mô tế bào đáy là chìa khóa. Cũng như các biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như thoa kem chống nắng và mặc quần áo có chỉ số SPF.

“Bệnh này thường phát triển chậm và hiếm khi lan sang các bộ phận khác của cơ thể, và với việc phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ chữa khỏi là rất cao”, bà nói.

Vị bác sĩ này khuyên nếu bạn thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào không biến mất, hãy đi khám. Đồng thời, bạn đừng quên thoa kem chống nắng SPF từ 50 trở lên và thoa 15 phút trước khi ra ngoài.

Có ba loại ung thư da phổ biến, bao gồm ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư hắc tố.

Ung thư biểu mô tế bào đáy là loại ung thư da phổ biến nhất và thường phát triển ở những người có nước da sáng hơn. Nó xuất hiện như một vết sưng hơi trong suốt trên da và trên những vùng da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như đầu và cổ của bạn.

Loại ung thư này thường phát triển do tiếp xúc với tia cực tím (UV), nhiều năm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thường xuyên... Loại ung thư da này thường được tìm thấy ở đầu, cổ và cánh tay nhưng nó có thể hình thành ở bất kỳ nơi nào khác trên cơ thể, bao gồm cả ở bẹn, chân hoặc nách.

Khi nào bạn nên đi khám bác sĩ da liễu?

Theo Verywell Health, nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào trên da, có thể đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ da liễu.

Cụ thể:

- Một vết mới, phát triển to hơn hoặc thay đổi hoặc vết sưng trên da.

- Nốt ruồi có hình dạng bất thường hoặc kỳ lạ.

- Một nốt ruồi hoặc đốm nhiều màu.

- Vết loét chảy máu hoặc không lành trong vài tuần.

- Sự phát triển giống như mụn cơm.

- Một mảng đỏ có thể đóng vảy hoặc chảy máu.

- Hơn 100 nốt ruồi trên cơ thể.

- Nốt ruồi trên móng tay của bạn.

Những người có nước da sáng hơn hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư da nên đến bác sĩ da liễu thường xuyên vì họ có thể có nguy cơ phát triển ung thư da cao hơn.

Ung thư da là loại ung thư phổ biến nhất ở Hoa Kỳ, nhưng nó có thể phòng ngừa và điều trị được.

Trong khi ung thư da phổ biến hơn ở những người có làn da sáng hơn, một số bệnh ung thư da bao gồm ung thư biểu mô tế bào đáy và ung thư biểu mô tế bào vảy phổ biến ở các nhóm dân tộc khác. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ vết sưng, nốt ruồi hoặc đốm mới hoặc thay đổi nào trên da, hãy lên lịch kiểm tra với bác sĩ da liễu.

Hầu hết các bệnh ung thư da có thể được chữa khỏi nếu chúng được điều trị trước khi chúng có cơ hội lây lan và trầm trọng hơn.

Theo Mayo Clinic, hầu hết các bệnh ung thư da đều có thể phòng ngừa được. Một số cách để bảo vệ bản thân như sau:

- Tránh nắng vào giữa ngày.

- Mặc quần áo bảo hộ.

- Thoa kem chống nắng quanh năm.

- Đánh giá làn da thường xuyên và báo cáo bất kỳ thay đổi nào.

- Tránh các loại thuốc làm cho da nhạy cảm hơn.