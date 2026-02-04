Những dấu hiệu giúp nhận diện sớm nhân tuyến giáp tiềm ẩn nguy cơ

Nhân tuyến giáp là phát hiện rất thường gặp trong thực hành lâm sàng hiện nay. Ước tính có khoảng 60-70% dân số, đặc biệt là nữ giới, nếu thực hiện siêu âm tuyến giáp sẽ phát hiện ít nhất một khối bất thường, có thể là nhân hoặc nang.

Phần lớn các trường hợp này đều là lành tính và không cần can thiệp điều trị. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là làm thế nào để nhận diện những trường hợp tiềm ẩn nguy cơ và cần được theo dõi sát sao.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú Nguyễn Xuân Quang, Trưởng khoa Tai Mũi Họng và Phẫu thuật đầu cổ của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, việc đánh giá nhân tuyến giáp cần dựa trên nhiều yếu tố, trong đó bao gồm yếu tố nguy cơ của người bệnh như tiền sử gia đình ung thư tuyến giáp, các bệnh lý tuyến giáp mạn tính hoặc phơi nhiễm phóng xạ.