Lưu ý khi uống cà phê tránh ợ nóng, hại dạ dày

Không ít người mê cà phê nhưng lại ngại cảm giác nóng rát sau xương ức, ợ chua hoặc đầy tức sau khi uống.

Thực tế, mối liên quan giữa cà phê và trào ngược dạ dày thực quản không hoàn toàn giống nhau ở mọi người.

Với những người có nguy cơ hoặc đang bị trào ngược, điều quan trọng không chỉ là “uống hay không uống”, mà là uống thế nào để giảm kích thích lên dạ dày và thực quản.

Ưu tiên loại cà phê dịu hơn, ít chua hơn

Một trong những điều đầu tiên người hay bị trào ngược cần lưu ý là độ chua và khả năng kích thích của cà phê.

Theo Cleveland Clinic, caffeine có thể làm cơ thắt thực quản dưới giãn ra, khiến axit dễ trào ngược hơn. Ngoài ra, các axit tự nhiên trong cà phê cũng có thể làm tăng cảm giác khó chịu ở một số người nhạy cảm.

Cà phê là thức uống yêu thích của nhiều người Việt (Ảnh: Tú Anh).

Vì vậy, nếu vẫn muốn uống cà phê, nhiều người có thể bắt đầu bằng việc chọn loại dịu vị hơn. Các nghiên cứu về thành phần cà phê cho thấy mức độ rang và cách chiết xuất có thể ảnh hưởng đến độ axit cảm nhận.

Cà phê rang đậm thường có xu hướng giảm một số axit như chlorogenic axit so với rang nhạt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cứ rang đậm là chắc chắn “an toàn” với tất cả mọi người, bởi phản ứng còn phụ thuộc loại hạt, cách pha và cơ địa từng người.

Nói cách khác, với người hay ợ nóng sau khi uống cà phê, việc đổi từ loại chua gắt sang loại dịu hơn là một cách nên thử, nhưng cần theo dõi phản ứng cơ thể thay vì tin rằng đây là “mẹo” áp dụng được cho tất cả.

Cân nhắc nhiệt độ và cách pha

Không chỉ loại hạt, cách pha và nhiệt độ đồ uống cũng là yếu tố đáng chú ý. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê ủ lạnh có độ axit chuẩn độ thấp hơn cà phê pha nóng, do nước lạnh chiết xuất ít hợp chất axit hơn.

Vì thế, cold brew thường được cảm nhận là êm hơn, ít gắt hơn và có thể dễ chịu hơn với người nhạy cảm đường tiêu hóa.

Tuy vậy, cần hiểu đúng rằng “ít chua hơn” không đồng nghĩa không còn khả năng gây trào ngược.

Có nghiên cứu ghi nhận pH của cà phê ủ lạnh và pha nóng không chênh lệch quá lớn, nên lợi ích chủ yếu có thể đến từ tổng lượng axit chiết xuất thấp hơn và cảm nhận vị dịu hơn, chứ không phải cold brew hoàn toàn vô hại.

Ngoài ra, người có trào ngược cũng nên tránh uống cà phê quá nóng. Các hướng dẫn dinh dưỡng cho bệnh nhân GERD thường khuyên hạn chế những yếu tố dễ kích thích niêm mạc và làm tăng cảm giác rát bỏng. Một ly cà phê ấm hoặc mát thường “dễ thở” hơn so với đồ uống vừa pha nóng.

Thêm sữa không phải lúc nào cũng tốt

Nhiều người nghĩ cho thêm sữa vào cà phê sẽ giúp “êm dạ dày” hơn. Điều này có thể đúng với một số trường hợp, nhất là khi đồ uống bớt gắt và bớt đậm.

Nhưng mặt khác, sữa nguyên kem hoặc sữa nhiều béo lại có thể làm triệu chứng trào ngược nặng hơn. Johns Hopkins lưu ý chất béo trong sữa có thể làm trào ngược nặng thêm, trong khi sữa tách béo hoặc không béo đôi khi chỉ giúp dịu tạm thời chứ không giải quyết căn nguyên.

Một điểm khác cũng cần để ý là không phải ai cũng dung nạp lactose tốt. Khi uống cà phê sữa mà xuất hiện đầy hơi, chướng bụng hoặc khó chịu, áp lực trong ổ bụng tăng lên có thể khiến cảm giác trào ngược rõ hơn.

Mayo Clinic cho biết tình trạng kém dung nạp lactose là một nguyên nhân phổ biến gây đầy hơi và khó chịu tiêu hóa ở một số người.