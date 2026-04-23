Bao cao su toàn cầu khan hiếm vì xung đột Trung Đông, giá có thể tăng 30%

Đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy giá bao cao su lên cao

Theo Karex Bhd, doanh nghiệp Malaysia đang sản xuất khoảng 20% lượng bao cao su toàn cầu, giá mặt hàng này có thể tăng 20%-30%. Mỗi năm, công ty này sản xuất hơn 5 tỷ sản phẩm và xuất khẩu tới 130 quốc gia.

Hiện nay, Karex là đối tác cung ứng chiến lược của nhiều thương hiệu lớn như Durex và Trojan, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp vật tư cho Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS) và các chương trình hỗ trợ sinh sản của Liên Hợp Quốc.

Bao cao su hiệu Karex được trưng bày tại Petaling Jaya, Malaysia, ngày 21/4/2026 (Ảnh: Reuters).

Giám đốc điều hành của Karex, ông Goh Miah Kiat, cho biết doanh nghiệp đang rơi vào tình huống bấp bênh khi chi phí đầu vào tăng vọt.

Kể từ thời điểm xung đột bùng phát vào tháng 2/2026, giá các nguyên liệu phái sinh từ dầu mỏ và hóa dầu đã biến động mạnh. Các mặt hàng thiết yếu trong quy trình đóng gói và sản xuất như nhôm làm giấy bạc, dầu silicon làm chất bôi trơn hay nitrile đều ghi nhận mức giá mới cao hơn đáng kể.

“Tình hình thực sự rất bấp bênh, giá cả đắt đỏ. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển gánh nặng chi phí sang cho khách hàng”, ông Goh chia sẻ về áp lực hiện tại của doanh nghiệp.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự khan hiếm bắt nguồn từ sự tắc nghẽn tại các tuyến hàng hải huyết mạch, đặc biệt là khu vực eo biển Hormuz. Đây là cửa ngõ quan trọng cho dòng chảy năng lượng và hóa dầu. Việc vận chuyển hàng hóa đến các thị trường trọng điểm như châu Âu và Hoa Kỳ hiện mất gần hai tháng, thay vì một tháng như trước đây.

Sự gián đoạn này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về bao cao su trên toàn thế giới đã tăng khoảng 30% trong năm nay. Theo lãnh đạo Karex, nhu cầu tăng cao trong khi lượng dự trữ toàn cầu giảm mạnh do các đợt cắt giảm viện trợ nước ngoài.

Việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đơn vị đóng góp 35% lượng phương tiện tránh thai trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đã tạo ra một khoảng trống lớn về nguồn cung cho nhiều quốc gia.

Áp lực gia tăng lên hệ thống y tế công cộng

Ông Goh Miah Kiat, CEO Karex, cho biết công ty dự kiến tăng giá 20%-30%, thậm chí cao hơn nếu tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng do xung đột tại Iran tiếp diễn (Ảnh: Reuters).

Đối với các thương hiệu phổ biến như Durex (do Karex gia công một phần), giá trung bình hiện tại cho hộp 3 chiếc thuộc các dòng cơ bản dao động 60.000-75.000 đồng. Nếu áp dụng mức tăng mới, tương đương việc cộng thêm khoảng 18.000-22.500 đồng, giá bán lẻ của mặt hàng này có thể bị đẩy lên mức 78.000-97.500 đồng mỗi hộp.

Tương tự, với ONE Condoms là thương hiệu thuộc sở hữu riêng của Karex, một hộp 3 chiếc hiện đang được bán với giá khoảng 45.000-55.000 đồng. Khi giá cả đội lên 30% (tương ứng mức tăng khoảng 13.500-16.500 đồng), người tiêu dùng có thể sẽ phải chi trả mức giá mới dao động 58.500-71.500 đồng cho mỗi hộp sản phẩm.

Ông Goh cho biết, doanh nghiệp nhận thấy ngày càng nhiều sản phẩm nằm trên các tàu chở hàng mà chưa đến nơi cần đến. Mặc dù doanh nghiệp hiện vẫn còn nguồn cung dự phòng cho vài tháng tới, nhưng việc điều chỉnh giá là bài toán kinh tế bắt buộc khi chi phí sản xuất không còn nằm trong tầm kiểm soát.

Các chuyên gia y tế bày tỏ sự lo ngại rằng việc tăng giá và thiếu hụt nguồn cung có thể gây ra những hệ lụy lâu dài đối với công tác phòng chống các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Khi chi phí tiếp cận các biện pháp bảo vệ tăng cao, áp lực lên hệ thống y tế công cộng sẽ ngày càng lớn, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển vốn phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng quốc tế.