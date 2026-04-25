Liên quan đến việc một bé trai khoảng 7 tuổi (ngụ xã Củ Chi, TPHCM) lên cơn kích động, sợ nước sau một thời gian bị chó cắn, ngày 25/4, đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM thông tin với phóng viên Dân trí, bệnh nhi đã được xuất viện.

Cụ thể, sau khi tiếp nhận cháu bé từ Bệnh viện Nhi đồng 1, phía Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhi làm xét nghiệm. Tuy nhiên, xét nghiệm PCR của bé cho kết quả âm tính với virus dại.

Kết hợp với việc thăm khám lâm sàng và tình trạng sức khỏe thực tế tại khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc trẻ em, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị rối loạn tâm thần, không mắc bệnh dại. Hiện tại, bé đã được cho xuất viện và giới thiệu khám tâm thần.

Một trường hợp cháu bé ở TPHCM bị chó cắn vào chân (Ảnh: Hoàng Lê).

Trước đó, bé trai bị chó chạy rông trong xóm cắn vào bàn chân. Ngay sau sự việc, bệnh nhi được gia đình đưa đi tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại sớm (đủ 5 mũi). Con chó cắn cháu bé bị người dân giết thịt nên không thể kiểm tra tình trạng bệnh.

Khoảng 1,5 tháng sau sự việc, bé có xuất hiện triệu chứng như cơn dại thoáng qua, được đưa đi khám nhưng không phát hiện bệnh. Lo lắng, gia đình quyết định chủ động chuyển bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 vào ngày 19/4.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận bé có các dấu hiệu nghi phát dại, như sợ nước, kích động, phát lên những tiếng gầm gừ như tiếng kêu của chó. Phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đã nhanh chóng chuyển bé đến cơ sở chuyên khoa truyền nhiễm tuyến cuối để điều trị tiếp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), từ đầu năm đến nay, TPHCM đã ghi nhận 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đây là con số đáng lo ngại khi chỉ trong chưa đầy 4 tháng, số ca mắc bệnh (và không qua khỏi) đã chiếm hơn 50% tổng số ca của cả năm 2025.

Tiêm vaccine đầy đủ là cách phòng chống bệnh dại tốt nhất (Ảnh: Hoàng Lê).

Các chuyên gia y tế nhận định, thời tiết nắng nóng gay gắt hiện nay được xem là mùa cao điểm của bệnh dại.

Để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, HCDC khuyến nghị người dân nuôi chó, mèo cần thực hiện nghiêm túc tinh thần trách nhiệm qua thông điệp "5 không".

Một là, không nuôi chó, mèo chưa được tiêm phòng dại. Hai là, không nuôi chó, mèo khi chưa khai báo với chính quyền địa phương. Ba là, không nuôi chó thả rông. Bốn là, không để chó cắn người. Năm là, không nuôi chó, mèo gây ô nhiễm môi trường.

Khi bị chó mèo hay vật nuôi tấn công, người dân cần xử lý vết thương đúng cách và tiến hành tiêm chủng vaccine phòng dại.