Búi tóc lấp kín dạ dày bé gái 7 tuổi

Tối 24/4, BSCKI Phạm Xuân Duy, Trưởng khoa Ngoại (Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi), cho biết các bác sĩ đã phẫu thuật lấy một búi tóc nặng khoảng 0,3kg trong dạ dày bé gái 7 tuổi ở xã Trà Giang (tỉnh Quảng Ngãi). Hiện sức khỏe cháu bé hồi phục tốt.

Búi tóc được lấy ra từ dạ dày bé gái 7 tuổi (Ảnh: Kim Ny).

Theo BS Duy, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa, da xanh, mệt mỏi kéo dài. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng thượng vị của cháu bé xuất hiện một khối bất thường có giới hạn rõ, mật độ chắc.

Bệnh nhi được kiểm tra chuyên sâu. Bác sĩ xác định có một búi tóc lớn gần như lấp kín dạ dày cháu bé. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dị vật.

Cháu bé được xác định mắc hội chứng Rapunzel, một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc. Hội chứng này thường gặp ở trẻ em gái. Những người ăn tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày nếu không phát hiện, xử lý kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.