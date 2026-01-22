Đốt sóng cao tần RFA u tuyến giáp là gì, có đau không?

Đốt sóng cao tần (RFA) là phương pháp điều trị hiện đại, giúp thu nhỏ khối u hiệu quả mà không cần phẫu thuật, đồng thời bảo tồn tuyến giáp.

Đốt sóng cao tần RFA loại bỏ u giáp lành tính - không phẫu thuật, không đau

U tuyến giáp lành tính tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng trong nhiều trường hợp khối u có thể phát triển nhanh hoặc tăng kích thước, gây chèn ép các cấu trúc quan trọng như thực quản, khí quản và dây thần kinh thanh quản.

Điều này khiến người bệnh xuất hiện các triệu chứng nuốt nghẹn, khó thở, khàn tiếng, kèm theo ảnh hưởng thẩm mỹ vùng cổ và tâm lý lo lắng kéo dài, từ đó làm giảm đáng kể chất lượng cuộc sống nếu không được theo dõi và xử trí kịp thời.

Theo ThS.BS Đỗ Huy Hoàng - Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, BVĐK Hồng Ngọc, trước đây, khi phát hiện u giáp phương pháp điều trị hàng đầu là phẫu thuật, đây được xem là phương pháp điều trị triệt để. Nhưng đối với những khối u tuyến giáp lành tính, phẫu thuật tiềm ẩn nhiều nguy cơ chảy máu, tổn thương dây thần kinh thanh quản, cắt toàn bộ tuyến giáp, người bệnh phải phụ thuộc vào hormone thay thế suốt đời.

Hiện nay, đốt sóng cao tần (Radiofrequency Ablation - RFA) là phương pháp điều trị u tuyến giáp lành tính xâm lấn tối thiểu. Kỹ thuật này sử dụng nhiệt năng sinh ra từ sóng cao tần để phá hủy có kiểm soát mô u lành tính và một số tổn thương vi ung thư theo chỉ định chặt chẽ.

Toàn bộ thủ thuật được thực hiện gây tê tại chỗ dưới sự hướng dẫn của siêu âm nhằm xác định chính xác vị trí, kích thước và ranh giới của khối u.

Đốt sóng cao tần RFA u giáp là phương pháp bảo tồn tuyến giáp, không cần phẫu thuật (Ảnh: BVCC).

Cũng theo bác sĩ Hoàng, so với phẫu thuật, đốt sóng cao tần (RFA) mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, người bệnh không cần phẫu thuật, không cần cắt bỏ tuyến giáp, hạn chế nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng tuyến giáp. Thời gian thực hiện nhanh chóng, khoảng 30 phút đã xử lý được toàn bộ khối u, bệnh nhân không cần lưu viện.

Phương pháp đốt sóng cao tần RFA không xâm lấn, hầu như không ảnh hưởng đến dây thần kinh thanh quản, bảo tồn nguyên vẹn giọng nói, không gây khàn tiếng, mất tiếng, không để lại sẹo, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho người bệnh.

Đốt sóng RFA u giáp - Khối u tiêu biến, giải phóng chèn ép đường thở

Bà N.T.B (50 tuổi, Phú Thọ) là ca bệnh điển hình được điều trị u tuyến giáp kích thước lớn bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) tại BVĐK Hồng Ngọc.

Khai thác tiền sử bệnh lý, người bệnh từng phẫu thuật u tuyến giáp lành tính cách đây 5 năm. Khoảng hai năm trở lại đây, khối u tái phát và phát triển nhanh về kích thước, thể tích hơn 40ml gây chèn ép khí quản và thực quản, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống.

“Thời điểm u to, tôi không thể hít thở sâu, cổ họng nghẹn cứng, khi ăn uống thường xuyên bị sặc, khối u lớn ở cổ khiến tôi vô cùng tự ti”, bà B chia sẻ.

Sau can thiệp 1 tháng khối u giáp đã tiêu biến (Ảnh: BVCC).

Trực tiếp thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, ThS.BS Nguyễn Huy Hoàng - Chuyên gia can thiệp điện quang hơn 10 năm kinh nghiệm BVĐK Hồng Ngọc, đã đánh giá toàn diện bệnh sử, đặc tính khối u và tình trạng lâm sàng, từ đó chỉ định can thiệp đốt sóng cao tần (RFA) nhằm loại bỏ khối u và giải phóng đường thở bị chèn ép.

Thủ thuật được thực hiện dưới sự hỗ trợ của máy siêu âm, diễn ra nhanh chóng, khoảng 30 phút. Trong quá trình can thiệp, bà B tỉnh táo, ít đau và có thể ra về ngay trong ngày sau thủ thuật.

Tái khám sau một tháng, kết quả siêu âm kiểm tra tuyến giáp cho thấy u đã giảm 80% thể tích, các triệu chứng khó thở, nuốt nghẹn gần như biến mất.

Bà B chia sẻ hành trình điều trị u giáp bằng đốt sóng cao tần RFA.

“May mắn tôi không cần phẫu thuật lại, giờ đây tôi đã có thể hít thở bình thường, không còn nghẹn cổ, sặc khi ăn uống nữa”, bà B chia sẻ.

ThS.BS Đỗ Huy Hoàng khuyến cáo, khi phát hiện nhân tuyến giáp, người bệnh không nên chủ quan nhưng cũng không nên quá lo lắng. Việc thăm khám định kỳ, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết sẽ giúp xác định chính xác tính chất khối u, từ đó lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Với những trường hợp u tuyến giáp lành tính gây triệu chứng hoặc ảnh hưởng thẩm mỹ, đốt sóng cao tần RFA được xem là giải pháp hiệu quả, an toàn, giúp người bệnh tránh được phẫu thuật và nhanh chóng trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường.